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Адвокати Януковича оскаржать вирок суду

Новини » Політика    24.01.2019 - 17:30
Адвокати Януковича оскаржать вирок суду
Фото: адвокати Януковича під час оглошення вироку 24 січня (РБК-Україна)

Апеляцію обіцяють подати найближчим часом

Захист екс-президента України Віктора Януковича у справі про держзраду подасть апеляцію на вирок, за яким йому присуджено 13 років ув'язнення. Про це після засідання в Оболонському суді заявив адвокат Януковича Олександр Горошинський, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначається, адвокат нагадав, що вирок поки не набрав законної сили.

"Ми будемо звертатися із апеляційною скаргою і сподіваємося, що зможемо встановити істину в цій справі, в тому числі в міжнародних інстанціях. В ЄСПЛ ми також будемо оскаржувати по багатьма пунктам", - сказав адвокат Горошинський.

За його словами, апеляція на вирок буде подана найближчим часом. 

"Немає сумнівів в тому, що суд працював в умовах тиску. Я нагадаю , що склад суддів з вуст Луценка ми почули ще задовго, як було визначено підсудність даної справи", - додав Горошинський. 

Нагадаємо, Оболонський районний суд Києва 24 січня визнав екс-президента Віктора Януковича винним у державній зраді. Суд обрав йому покарання у вигляді 13 років позбавлення волі.

Рішення вступає в силу після апеляційного оскарження, якщо воно буде подане протягом 30 днів. Крім того, Янукович повинен компенсувати судові витрати в розмірі 98 551, 20 гривень.

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