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Януковичу зачитали лише 30 сторінок вироку

Новини » Політика    24.01.2019 - 11:45
Януковичу зачитали лише 30 сторінок вироку
Фото: Віктор Янукович (un.org)

Прес-служба суду не знає, скільки всього сторінок у вироку Януковичу

На даний момент Оболонський райсуд Києва зачитав лише 30 сторінок тексту вироку екс-президенту України Віктору Януковичу. Про це в коментарі РБК-Україна повідомила прес-секретар суду Інна Свинаренко.

За її словами, на даний момент зачитано лише 30 сторінок вироку. У той же час вона не змогла відповісти, скільки всього сторінок ще належить зачитати.

Зазначимо, суддя Владислав Дев'ятко на одному з останніх засідань заявив, що промова адвокатів Януковича є найдовшою в історії суду.

На даний момент Януковича ще не визнали винним в інкримінованих статтях. Перед короткою перервою судді зачитували вступну частину вироку, а саме те, що було встановлено в ході судового розгляду. У цій частині суд встановив, що винність Януковича доведено належними та допустимими доказами. До цього повідомлялося, що його визнали винним у тому, що він у березні 2014 року звертався до російського президента Володимира Путіна із закликом ввести війська на територію України.

 

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