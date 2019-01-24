Суд почав оголошення вироку Януковичу

Фото: колегія суддів (РБК-Україна)

Суддя Владислав Дев'ятко почав зачитувати вирок

Суддя Оболонського райсуду Києва Владислав Дев'ятко почав зачитувати вирок колишньому президенту України Віктору Януковичу. Про це з місця подій повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Відзначимо, в залі присутні прокурори Руслан Кравченко і Максим Крим, а також адвокати Януковича. Вони просили слово для звернення до суду, але Дев'ятко продовжив зачитувати вирок.

Всього у справі про державну зраду колишнього президента відбулося 89 засідань. В ході розгляду справи Януковича допитали свідків, серед яких, зокрема, був міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, секретар РНБО Олександр Турчинов, діючий президент Петро Порошенко та інші.

Сам Янукович так і не виступив на суді з останнім словом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що перед засіданням поліція посилила охорону Оболонського райсуду Києва. Біля будівлі суду чергують близько 20 правоохоронців, на вході перевіряють документи і відвідувачів. Крім того, на периметрі знаходяться два КРАЗи з нацгвардійцямі, пожежна машина і поліцейські.

Відзначимо, в серпні обвинувачення попросило для Януковича 15 років позбавлення волі.