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Суд почав оголошення вироку Януковичу

Новини » Політика    24.01.2019 - 09:06
Суд почав оголошення вироку Януковичу
Фото: колегія суддів (РБК-Україна)

Суддя Владислав Дев'ятко почав зачитувати вирок

Суддя Оболонського райсуду Києва Владислав Дев'ятко почав зачитувати вирок колишньому президенту України Віктору Януковичу. Про це з місця подій повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Відзначимо, в залі присутні прокурори Руслан Кравченко і Максим Крим, а також адвокати Януковича. Вони просили слово для звернення до суду, але Дев'ятко продовжив зачитувати вирок.

Всього у справі про державну зраду колишнього президента відбулося 89 засідань. В ході розгляду справи Януковича допитали свідків, серед яких, зокрема, був міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, секретар РНБО Олександр Турчинов, діючий президент Петро Порошенко та інші.

Сам Янукович так і не виступив на суді з останнім словом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що перед засіданням поліція посилила охорону Оболонського райсуду Києва. Біля будівлі суду чергують близько 20 правоохоронців, на вході перевіряють документи і відвідувачів. Крім того, на периметрі знаходяться два КРАЗи з нацгвардійцямі, пожежна машина і поліцейські.

Відзначимо, в серпні обвинувачення попросило для Януковича 15 років позбавлення волі.

Справа Януковича: поліція посилила охорону Оболонського райсуду
Новини України приговордержзрадаЯнукович
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