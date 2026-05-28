Минобороны уже показало нардепам идеи реформы армии: РБК-Украина узнало детали

15:09 28.05.2026 Чт
2 мин
Военным могут начать платить до 40 тысяч за день "на нуле"
aimg Ульяна Безпалько aimg Мария Кучерявец
Фото: глава Минобороны Украины Михаил Федоров (facebook.com/mykhailofedorov.com.ua)
На этой неделе министр обороны Михаил Федоров представит нардепам свое видение ряда изменений в прохождение военной службы. Они, в частности, предусматривают изменения относительно денежного обеспечения военнослужащих, сроков службы и возможность увольнения для отдельных категорий военных, которые служат с 2022 года.

Об этом РБК-Украина рассказали собеседники в Раде.

По данным издания, сейчас концепт изменений не касается самого процесса мобилизации и или ТЦК и СП. Изменения в этих сферах команда Минобороны планирует представить депутатам в середине июня.

В начале недели команда Минобороны представила эти изменения депутатам из профильного парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Сегодня - презентация для парламентариев из "Слуги народа", вчера - была для нардепов из других фракций и групп.

Среди изменений, которые представило Минобороны, предусматривается повышение базового денежного обеспечения военнослужащих с 20 тысяч до 30 тысяч гривен. Кроме того, предполагается, что военные смогут получать денежное обеспечение до 400 тысяч гривен - это для тех, кто проходит службу на переднем крае.

"То есть за каждый день выполнения боевых задач, в зависимости от их сложности и т.д. - планируется дополнительная оплата 20-40 тысяч в день", - рассказал один из собеседников.

Также планируется увеличение денежного обеспечения для командиров бригад, штабов, корпусов и Главнокомандующего. Параллельно Минобороны разрабатывает систему контрактов, которая будет доступна и для тех, кто уже мобилизован, пошел по рекрутингу и служит в армии. Эта система будет предусматривать четкие сроки службы.

"Для отдельных категорий они составят до 2 лет, после этого они будут иметь определенный срок на отдых, который еще пока дискутируется. Для тех, кто имел ранения - срок службы, определенный контрактом, будет меньше", - уточнил источник.

Масштабная реформа армии-2026

Ранее стало известно, что в Украине готовится масштабная реформа военной службы, которая, как анонсировал президент Владимир Зеленский, стартует уже в июне этого года, в частности в сфере финансового обеспечения солдат, сержантов и командиров Сил обороны Украины.

Ключевые направления изменений анонсировал и министр обороны, определив приоритетами справедливую модель зарплат, новую контрактную систему с четкими сроками службы и понятную логику ротаций.

В целом анонсированная реформа предусматривает несколько шагов: рост зарплат; спецконтракты для пехоты; поэтапное увольнение со службы ранее мобилизованных на основе четких временных критериев.

Посольство США сделало заявление о "бегстве" из Киева
Посольство США сделало заявление о "бегстве" из Киева
Владельцы топлива. Кому принадлежат крупнейшие сети АЗС Украины и кто диктует цены
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Владельцы топлива. Кому принадлежат крупнейшие сети АЗС Украины и кто диктует цены