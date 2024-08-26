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Одна из самых массированных ракетных атак: в "Укрэнерго" объяснили причины отключения света

Фото: отключение света в Украине 26 августа (иллюстративное фото freepik.com)
Автор: Ярослава Борзова

Утром враг комбинированно атаковал ряд регионов Украины. Электроснабжение в стране было отключено из-за двух факторов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника премьер-министра Украины, члена наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрия Бойко во время брифинга в Media Center Ukraine.

Как сообщил Бойко, определенная часть украинцев осталась без света из-за российских ударов по критической инфраструктуре Украины, а другая - из-за превентивных мер безопасности со стороны энергетиков.

Также отмечается, что информацию о масштабах повреждений инфраструктуры страны обнародуют со временем, когда специалисты смогут оценить последствия вражеских обстрелов.

Заметим, что в ряде украинских городов начались перебои со светом из-за массированной атаки России, которая проходит утром понедельника, 26 августа.

Масштабный обстрел Украины Россией

Сегодня Россия в очередной раз масштабно атаковала с воздуха территорию Украины. Во время массированных запусков в течение ночи и утра, кроме БПЛА, оккупанты выпустили по территории нашего государства десятки ракет "Кинжал".

Заметим, что еще ночью сообщалось о взлете десяти бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и выводе вражеских кораблей с "Калибрами" в Черное море.

После ударов по украинской энергетике в ряде украинских городов начались перебои со светом.

Также известно, что в некоторых регионах страны начались отключения воды на фоне проблем с электроснабжением.

Из-за массированной атаки в столичном метро ввели ограничение движения. Так, две из трех веток "подземки" курсируют с изменениями в маршруте.

Все подробности массированного обстрела - по ссылке.

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УкрэнергоЭлектроэнергияВойна России против УкраиныОтключения светаЭнергетики