Одна з наймасованіших ракетних атак: в "Укренерго" пояснили причини відключення світла

Зранку ворог комбіновано атакував низку регіонів України. Електропостачання в країні було відключено через два фактори.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника прем’єр-міністра України, члена наглядової ради "Укренерго" Юрія Бойко під час брифінгу в Media Center Ukraine.
Як повідомив Бойко, певна частина українців залишилася без світла через російські удари по критичній інфраструктурі України, а інша - через превентивні заходи безпеки з боку енергетиків.
Також зазначається, що інформацію про масштаби пошкоджень інфраструктури країни оприлюднять згодом, коли фахівці зможуть оцінити наслідки ворожого обстрілу.
Зауважимо, що у низці українських міст почалися перебої зі світлом через масовану атаку Росії, яка відбувається зранку понеділка, 26 серпня.
Сьогодні Росія вкотре масштабно атакувала з повітря територію України. Під час масованих запусків впродовж ночі та ранку, окрім БПЛА окупанти випустили по території нашої держави десятки ракет "Кинджал".
Зауважимо, що ще вночі повідомлялось про зліт десяти бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС й виведення ворожих кораблів з "Калібрами" у Чорне море.
Після ударів по українській енергетиці у низці українських міст почалися перебої зі світлом.
Також відомо, що у деяких регіонах країни почались відключення води на тлі проблемі з електропостачанням.
Через масовану атаку у столичному метро ввели обмеження руху. Так, дві із трьох гілок "підземки" курсують зі змінами у маршруті.
Усі подробиці масованого обстрілу - за посиланням.
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