Польша приостановила поставки Украине истребителей МиГ-29 и раскрыла причину

Об этом заявил заместитель министра национальной обороны Польши Цезарий Томчик, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rzeczpospolita .

Причиной стала задержка в заключении соглашения об обмене технологиями производства дронов - Варшава ожидает от Киева выполнения двусторонних договоренностей об их передаче.

Поскольку Польша сейчас активно развивает собственные возможности в сфере беспилотников, она заинтересована в доступе к украинским наработкам.

"Конечно, мы передадим технику Украине, если этот вопрос будет доработан. Ничего в этом вопросе не изменилось - дело не завершено", - подчеркнул Томчик.

Он пояснил, что в скором времени эти истребители советского образца окончательно выведут из состава польских Воздушных сил. Варшава постепенно обновляет свой авиапарк и переходит на западные платформы, такие как FA-50, F-16 и F-35.

Стоит отметить, что последний на сегодняшний день транш истребителей МиГ-29 Киеву передал еще предыдущий состав польского правительства.