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В Минобороны Польши сделали новое заявление о передаче Украине истребителей МиГ-29

05:11 07.07.2026 Вт
2 мин
Ранее об этой идее обмена уже говорили, теперь министр уточнил детали
aimg Екатерина Коваль
В Минобороны Польши сделали новое заявление о передаче Украине истребителей МиГ-29 Фото: Польша сохраняет свои требования к беспилотникам (facebook.com/UkrainianLandForces)
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Глава Минобороны Польши заявил, что вопрос передачи Украине самолетов МиГ-29 до сих пор не решен. Ведомство получило ответный запрос от украинской стороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства обороны Польши. .

Что заявил министр

"Этот вопрос еще не решен. Мы получили запрос от украинской стороны о том, что они и дальше заинтересованы", - заявил глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камиш.

Что предлагает Украина взамен

По словам министра, украинская сторона представила предложение о передаче беспилотников Польше в обмен на самолеты.

"Они представили свои предложения по передаче дронов в Польшу в течение ближайших двух лет. Поэтому такая возможность обмена реальна, но это должен быть обмен, а не только передача со стороны Польши. Мы здесь очень осторожны", - отметил Косиняк-Камиш.

Напомним, накануне Польша объявила списки военной помощи Украине за 2022-2023 годы - в частности, ВСУ получили самолеты МиГ-29, вертолеты Ми-24 и ракеты PAC-3 для системы Patriot.

Премьер-министр Дональд Туск также подтвердил передачу Украине ракет для ЗРК Patriot для защиты от российских атак.

В то же время, в окружении президента Польши Кароля Навроцкого назвали ошибочным решение правительства рассекретить данные о военной помощи Украине, считая, что эта информация не должна быть публичной.

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