В Минобороны Польши сделали новое заявление о передаче Украине истребителей МиГ-29
Глава Минобороны Польши заявил, что вопрос передачи Украине самолетов МиГ-29 до сих пор не решен. Ведомство получило ответный запрос от украинской стороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства обороны Польши. .
Что заявил министр
"Этот вопрос еще не решен. Мы получили запрос от украинской стороны о том, что они и дальше заинтересованы", - заявил глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камиш.
Что предлагает Украина взамен
По словам министра, украинская сторона представила предложение о передаче беспилотников Польше в обмен на самолеты.
"Они представили свои предложения по передаче дронов в Польшу в течение ближайших двух лет. Поэтому такая возможность обмена реальна, но это должен быть обмен, а не только передача со стороны Польши. Мы здесь очень осторожны", - отметил Косиняк-Камиш.
Напомним, накануне Польша объявила списки военной помощи Украине за 2022-2023 годы - в частности, ВСУ получили самолеты МиГ-29, вертолеты Ми-24 и ракеты PAC-3 для системы Patriot.
Премьер-министр Дональд Туск также подтвердил передачу Украине ракет для ЗРК Patriot для защиты от российских атак.
В то же время, в окружении президента Польши Кароля Навроцкого назвали ошибочным решение правительства рассекретить данные о военной помощи Украине, считая, что эта информация не должна быть публичной.