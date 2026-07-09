Передача МиГ-29 Украине станет возможной: Польша назвала условие

Украина и Польша продолжают обсуждение условий передачи истребителей МиГ-29 в обмен на беспилотные технологии. Польская сторона видит хорошие шансы на положительный результат этого процесса.

Об этом заявил вице-премьер-министр – министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, сообщает РБК-Украина со ссылкой на PAP .

Детали переговоров

По информации издания, Косиняк-Камыш рассказал, что сейчас обсуждается четкое и конкретное предложение - поставка боевых самолетов МиГ-29 в обмен на беспилотные технологии.

По его словам, украинская сторона сначала согласилась на такое предложение, потом взяла время на рассуждения, а сейчас снова вернулась к активному диалогу.

"Сейчас они снова ведут переговоры - и это хорошо. Надеюсь, это предложение будет успешно доведено до конца", - подчеркнул глава польского оборонного ведомства.