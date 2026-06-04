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Одна из ключевых функций Android станет удобнее: чего ожидать пользователям

12:16 04.06.2026 Чт
2 мин
Июньское обновление версии 26.21 упрощает работу с паролями и меняет интерфейс магазина приложений
aimg Ольга Завада
Одна из ключевых функций Android станет удобнее: чего ожидать пользователям Android "подружится" со сторонними менеджерами (фото: Unsplash)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Разработчики из Google подготовили релиз Google Play Services 26.21, который принесет полезные изменения не только на мобильные телефоны, но и на планшеты, смарт-телевизоры и медиасистемы в авто.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Google.

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Свежее обновление охватывает широкий круг устройств - от часов на Wear OS до автомобильной платформы Android Auto и фокусируется на безопасности учетных данных и улучшении поиска в магазине.

Упрощенный импорт и экспорт паролей

Наиболее практическое нововведение касается безопасности. Google внедряет новый стандарт обмена учетными данными - Credential Exchange Standard.

Ранее пользователям бывало сложно перейти с фирменного Google Password Manager на сторонние специализированные сервисы или же наоборот. Теперь переносить свои обычные пароли и современные ключи доступа (passkeys) между интегрированной системой Android и сторонними менеджерами можно будет значительно быстрее и без потери шифрования.

Что изменилось внутри Google Play?

Большинство улучшений связано непосредственно с интерфейсом и функциями магазина приложений.

Автоматическая установка: обновлен алгоритм предварительной регистрации на ожидаемые программы и игры - теперь процесс автоматического скачивания после релиза стал проще.

Поиск аналогов: на страницах уже установленных программ появится инструмент, который помогает искать похожий контент непосредственно через карточку приложения. Также для удобной навигации добавлен раздел Play Collections.

Акценты на скидках: разработчики переработали карточки товаров, поэтому акционные цены, распродажи и дисконты в магазине теперь выделяются значительно ярче.

Геймификация: пользователи будут получать всплывающие баннеры-оповещения о ежемесячных внутренних челленджах и задачах программы лояльности (в частности Loyalty Max).

Новый дизайн окон и улучшение Maps

Кроме того, Google обновила внешний вид диалоговых окон и системных сообщений Google Play. Новый дизайн адаптирован под различные типы экранов и станет доступным на смартфонах, Android TV и в интерфейсе Android Auto.

Для создателей софта разработчики провели важную внутреннюю оптимизацию: обновление облегчит интеграцию Google Карт в сторонние программы, что сделает работу с геолокацией во многих приложениях более стабильной.

Обновление сервисов распространяется автоматически для всех совместимых устройств.

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