Одна з ключових функцій Android стане зручнішою: на що очікувати користувачам

Розробники з Google підготували реліз Google Play Services 26.21, який принесе корисні зміни не лише на мобільні телефони, а й на планшети, смарт-телевізори та медіасистеми в авто.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Google .

Свіже оновлення охоплює широке коло пристроїв - від годинників на Wear OS до автомобільної платформи Android Auto і фокусується на безпеці облікових даних та покращенні пошуку в магазині.

Спрощений імпорт та експорт паролів

Найбільш практичне нововведення стосується безпеки. Google впроваджує новий стандарт обміну обліковими даними - Credential Exchange Standard.

Раніше користувачам бувало складно перейти з фірмового Google Password Manager на сторонні спеціалізовані сервіси або ж навпаки. Тепер переносити свої звичайні паролі та сучасні ключі доступу (passkeys) між інтегрованою системою Android і сторонніми менеджерами можна буде значно швидше й без втрати шифрування.

Що змінилося всередині Google Play?

Більшість покращень пов'язана безпосередньо з інтерфейсом та функціями магазину додатків.

Автоматичне встановлення: оновлено алгоритм попередньої реєстрації на очікувані програми та ігри - тепер процес автоматичного скачування після релізу став простішим.

Пошук аналогів: на сторінках уже встановлених програм з'явиться інструмент, який допомагає шукати схожий контент безпосередньо через картку додатка. Також для зручної навігації додано розділ Play Collections.

Акценти на знижках: розробники переробили картки товарів, тому акційні ціни, розпродажі та дисконти в магазині тепер виділяються значно яскравіше.

Гейміфікація: користувачі отримуватимуть спливаючі банери-сповіщення про щомісячні внутрішні челенджі та завдання програми лояльності (зокрема Loyalty Max).

Новий дизайн вікон та покращення Maps

Крім того, Google оновила зовнішній вигляд діалогових вікон і системних повідомлень Google Play. Новий дизайн адаптований під різні типи екранів і стане доступним на смартфонах, Android TV та в інтерфейсі Android Auto.

Для творців софту розробники провели важливу внутрішню оптимізацію: оновлення полегшить інтеграцію Google Карт у сторонні програми, що зробить роботу з геолокацією в багатьох додатках стабільнішою.

Оновлення сервісів поширюється автоматично для всіх сумісних пристроїв.