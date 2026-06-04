Придется платить приватностью: как Google превращает ваш цифровой след в новости
Google предложила кардинально другой подход к потреблению контента. Разработчики выпустили приложение Dreambeans, которое пишет уникальные новости, где главными становятся пользователи. ИИ анализирует письма, календарь, историю поиска и фотографии, чтобы каждое утро выдавать сборник полезных персональных статей.
Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Google.
Как работает Dreambeans?
Главная идея проекта - интеграция с базовыми сервисами Google (Gmail, Календарь, Фото, YouTube и история поиска). За ночь алгоритмы изучают обновления в этих приложениях (отсюда и часть Dream в названии), ищут важные события, а на утро формируют из них короткие аналитические карточки - "бобы" (Beans).
Например:
Если в Gmail находится подтверждение о доставке корма для собаки, ИИ сгенерирует статью с советами по дрессировке и правильному использованию этого лакомства.
Если в Календаре запланирована встреча с другом на выходных, приложение автоматически создаст гид с пет-френдли ресторанами неподалеку от вашего дома, поскольку знает, что у вас есть домашний любимец.
Каждая такая статья сопровождается уникальной ИИ-иллюстрацией от нейросети Nano Banana 2, которая может использовать лица знакомых из Google Фото.
При желании пользователь может "погрузиться глубже": тогда сервис подтянет обычные результаты из сети (вроде адресов ближайших кинологических центров).
Что с конфиденциальностью?
Несмотря на практичность,приложение уже вызвало волну критики из-за низкого уровня приватности.
Для корректной работы Dreambeans требует разрешений на отслеживание:
- Геолокации и списка контактов
- Истории покупок и поисковых запросов
- Содержимого подключенных почтовых ящиков
- Истории просмотров YouTube.
В Google отмечают, что пользователь может удалить собранные данные в любой момент. Однако для работы алгоритмов компания фактически получает полный легальный доступ ко всему цифровому следу человека (хотя большинство этих данных и так хранится на серверах техногиганта).
Цена и доступность
Сейчас Dreambeans находится на этапе закрытого тестирования. Воспользоваться приложением на iOS или Android сейчас могут только совершеннолетние пользователи с самой дорогой премиум-подпиской AI Ultra, которая стоит 100 долларов в месяц.
Для бесплатных аккаунтов на официальном сайте проекта открыли список ожидания, куда можно внести свой email, чтобы получить доступ во время следующих этапов масштабирования сервиса.