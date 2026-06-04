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Microsoft бросила вызов конкурентам: компания представила семь новых ИИ-моделей

11:04 04.06.2026 Чт
3 мин
Технологический гигант объявил о создании собственной линейки из семи мультимодальных моделей ИИ и запуске лаборатории суперинтеллекта
aimg Ольга Завада
Microsoft бросила вызов конкурентам: компания представила семь новых ИИ-моделей Microsoft отказалась от копирования чужих ИИ (фото: Unsplash)
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Подразделение Microsoft AI презентовало масштабное обновление своей технологической платформы. Программа включает инструменты для работы с текстом, кодом, изображениями и голосом. Разработчики полностью отказались от копирования чужих архитектур в пользу обучения моделей на лицензированных данных с нуля.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Microsoft.

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Примечательно, что разработчики не копировали чужие технологии, а сами алгоритмы настроили под фирменное железо корпорации.

Флагманы и специализированные модели семейства MAI

В новую линейку вошли семь продуктов, созданных под конкретные задачи для ежедневной работы:

MAI-Thinking-1 - главная модель для сложных логических задач. Она считает, решает математические задачи и пишет код. Во время "слепых" тестов пользователи выбирали ее чаще, чем популярную Sonnet 4.6.

MAI-Code-1-Flash - быстрая модель для программирования на 5 миллиардов параметров, которую уже встроили в GitHub Copilot и VS Code.

MAI-Image-2.5 (вместе с версией Flash) - ИИ для генерирования и редактирования картинок. По оценкам специалистов, алгоритм обошел систему Nano Banana Pro.

MAI Transcribe-1.5 и MAI-Voice-2 - инструменты, которые распознают речь (понимают 43 языка) и естественно копируют голос по короткой аудиозаписи (поддерживают 15 языков).

Все модели выложили на платформы Azure Foundry и Hugging Face, поэтому сторонние разработчики смогут самостоятельно настраивать их параметры.

Технология Frontier Tuning и обучение на собственных данных

Главное изменение в подходе Microsoft - запуск системы Microsoft Frontier Tuning. Благодаря обучению с подкреплением компании теперь могут создавать закрытые "цифровые тренажеры".

ИИ будет учиться исключительно на внутренних документах и учитывать профессиональную эволюцию работников конкретной фирмы, а вся корпоративная информация будет оставаться внутри организации.

Первые тесты показали немалый прирост скорости: персональная версия MAI для таблиц Excel работает так же точно, как GPT 5.4, однако делает это в десять раз быстрее и стоит значительно дешевле.

Специальный ИИ для медицины

Отдельно Microsoft сотрудничает со знаменитой американской клиникой Mayo Clinic. Вместе они создают ИИ-модель для больниц, которая будет анализировать зашифрованные медицинские карты, чтобы помогать врачам ставить точные диагнозы на ранних стадиях и подбирать схемы лечения.

Эта модель будет принадлежать госпиталю, однако впоследствии доступ к ней через Azure Foundry смогут получить и другие медицинские учреждения.

Свое железо и контроль над машинами

Microsoft подчеркивает безопасность: компания не использует пиратский или закрытый контент. Кроме того, алгоритмы оптимизировали под собственные ИИ-чипы Maia 200, благодаря чему они стали в 1,4 раза эффективнее.

Для тренировки будущих моделей корпорация уже запустила новый суперкомпьютерный кластер на базе архитектуры GB200.

В Microsoft подчеркивают, что строят именно "гуманистический суперинтеллект". Это означает, что ИИ должен помогать людям и компаниям, а не заменять работников. Компьютер будет оставаться просто инструментом, которым полностью управляет человек.

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