Wear OS 7 против watchOS 26: как Gemini обогнал Apple Intelligence в смарт-часах
На ежегодной конференции Google I/O американский техногигант официально анонсировал Wear OS 7 - новую версию операционной системы для смарт-часов на базе Android. Главный акцент в обновлении сделан на глубокую интеграцию ИИ, улучшенное управление медиафайлами и новые инструменты для разработчиков.
РБК-Украина со ссылкой на BGR разобралось, почему Wear OS 7 может дать фору watchOS 26.
Gemini прямо на запястье
Главным преимуществом Wear OS 7 над конкурентами из экосистемы Apple станет встроенная поддержка искусственного интеллекта Gemini Intelligence.
В отличие от Apple Watch с прошивкой watchOS 26, где функции Apple Intelligence (такие как ИИ-тренер Workout Buddy или Genmoji) требуют обязательного наличия iPhone рядом, часы на Android смогут обрабатывать запросы автономно.
Искусственный интеллект в Wear OS 7 автоматизирует рутинные задачи: пользователи смогут голосом заказывать привычную еду на вынос или вызывать Uber по постоянному маршруту.
Кроме того, система научилась трансформировать разговорные мысли в структурированный отформатированный текст без помощи смартфона.
ИИ-агенты в сторонних приложениях
Благодаря новому инструменту AppFunctions API компания Google открыла доступ к возможностям Gemini сторонним разработчикам. Это позволит интегрировать умных ИИ-агентов в любые приложения.
Пользователи смогут отдавать часам сложные комплексные команды с помощью голоса. Например:
- "Создай новый плейлист с лучшими рок-альбомами этого года";
- "Найди рецепт лазаньи в электронном письме от сестры Ирины и добавь ингредиенты в мой список покупок".
Для сравнения, голосовой помощник Siri на Apple Watch пока способен выполнять только простые действия: запускать тренировки, включать треки или отправлять сообщения конкретному адресату.
Новые инструменты для фитнес-приложений
Google стремится привлечь больше авторов популярных спортивных программ (в том числе эксклюзивов для iOS), поэтому запускает платформу Wear Workout Tracker. Она предоставляет разработчикам готовые базовые инструменты для измерения пульса и контроля активности, которые раньше приходилось создавать с нуля.
Компания уже объявила о сотрудничестве с ASICS Runkeeper для внедрения новых технологий. Такой шаг должен решить проблему Apple-экосистемы, где сторонние фитнес-приложения часто ограничены в правах по сравнению с фирменной программой "Тренировка".
Управление музыкой
Еще одним недостатком Apple Watch эксперты считают запутанное управление медиафайлами и задержки при переключении звука. В Wear OS 7 эту систему полностью обновили.
Теперь при воспроизведении музыки (например, на YouTube Music) интерфейс управления автоматически запускается на экране часов. А новая функция Remote Output Switcher позволяет в одно касание перенаправлять звук и переключать вывод аудио между беспроводными наушниками, самим смартфоном, телевизором в гостиной или умной колонкой где-то еще.
Сейчас Wear OS 7 находится на стадии бета-тестирования, а ее полноценный релиз на первых серийных смарт-часах состоится в конце этого года.