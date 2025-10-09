Новые правила въезда в ЕС: в ГПСУ объяснили, увеличит ли биометрический контроль очереди
С 12 октября текущего года в разных странах Европейского Союза планируется постепенное введение биометрической системы регистрации въезда и выезда - EES. При этом некоторые могут высказывать опасения, что это повлияет на увеличение времени при оформлении граждан на границе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова спикера Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко в эфире всеукраинского информационного телемарафона "Єдині новини".
Зачем ЕС биометрическая система EES
По словам представителя ГПСУ, Европейский Союз давно уже ведет речь о том, что "они хотят унифицировать базу данных, которая бы объединяла информацию из всех стран".
"Во-первых, Шенгенской зоны. И, собственно, это направлено, в первую очередь, на граждан третьих стран (которые въезжают в страны Европы). Собственно это будет касаться и граждан Украины", - объяснил специалист.
Он отметил, что это будет и сканирование лица, и снятие отпечатков пальцев.
"В эту базу данных должны войти информация и о паспортных данных, и о пересечении границы - как на въезд, так и на выезд. Для того чтобы пограничники разных стран могли пользоваться этой информацией в режиме онлайн", - рассказал Демченко.
Увеличат ли биометрические проверки очереди на границе
Спикер ГПСУ напомнил, что Польша уже начала тестировать эту систему.
"Но сказать, что существенно это повлияло на пассажиропоток и поэтому возникли очереди, наверное, не совсем верно", - подчеркнул он.
Демченко признал, что это, конечно, "предполагает немного больше времени на оформление каждого человека".
"Но, опять же, здесь речь идет в первую очередь об автомобильных пунктах пропуска, где можно установить необходимые системы для того, чтобы такую процедуру делать", - отметил он.
Что происходит с пассажиропотоком и очередями сейчас
"Относительно Польши, то по отдельным направлениям вообще не отмечалось, сейчас не отмечается, чтобы как-то это влияло на увеличение времени при оформлении граждан - по ту сторону границы", - поделился эксперт.
Он отметил, что украинские пограничники видят поток людей, который идет из Украины в сторону Польши.
"И практически на том же уровне, как и раньше, такое оформление происходит", - подчеркнул Демченко.
Он добавил, что в разрезе разговоров об очередях на границе, стоит вспомнить, например, август текущего года, когда пассажиропоток был достаточно высок.
"В сентябре динамика пассажиропотока несколько снизилась. И в октябре, в течение этих дней, пассажиропоток также продолжает падать. Поэтому существенных очередей на границе по состоянию на сейчас нет", - сообщил представитель ГПСУ.
В то же время он напомнил, что "есть отдельные дни или отдельные часы, когда больше граждан пересекают границу на выезд из Украины".
"Это, как правило, перед выходными и после обеда. Тогда, когда большое количество граждан одномоментно прибывает к пунктам пропуска и формируются очереди. Притом еще нужно помнить, что 50% от всего общего пассажиропотока по украинской границе - приходится именно на участок границы с Польшей", - рассказал Демченко.
Заработает ли EES в разных странах ЕС одновременно
"Относительно 12 числа (октября, - Ред.) - этот срок, этот день Европейский Союз для себя определил как старт начала функционирования этой системы", - объяснил специалист.
Однако, по его словам, "не обязательно, что все-все страны должны ввести ее именно 12 числа".
Другими словами, это может быть "постепенное внедрение в течение определенного срока".
"И если, например, будет происходить какой-то сбой в работе, то это может также откладываться. Для того чтобы полностью наладить нормально работу этой унифицированной базы данных", - подытожил Демченко.
