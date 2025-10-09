Новые правила въезда в ЕС: в ГПСУ объяснили, увеличит ли биометрический контроль очереди

С 12 октября текущего года в разных странах Европейского Союза планируется постепенное введение биометрической системы регистрации въезда и выезда - EES. При этом некоторые могут высказывать опасения, что это повлияет на увеличение времени при оформлении граждан на границе.

Зачем ЕС биометрическая система EES

По словам представителя ГПСУ, Европейский Союз давно уже ведет речь о том, что "они хотят унифицировать базу данных, которая бы объединяла информацию из всех стран".

"Во-первых, Шенгенской зоны. И, собственно, это направлено, в первую очередь, на граждан третьих стран (которые въезжают в страны Европы). Собственно это будет касаться и граждан Украины", - объяснил специалист.

Он отметил, что это будет и сканирование лица, и снятие отпечатков пальцев.

"В эту базу данных должны войти информация и о паспортных данных, и о пересечении границы - как на въезд, так и на выезд. Для того чтобы пограничники разных стран могли пользоваться этой информацией в режиме онлайн", - рассказал Демченко.

Увеличат ли биометрические проверки очереди на границе

Спикер ГПСУ напомнил, что Польша уже начала тестировать эту систему.

"Но сказать, что существенно это повлияло на пассажиропоток и поэтому возникли очереди, наверное, не совсем верно", - подчеркнул он.

Демченко признал, что это, конечно, "предполагает немного больше времени на оформление каждого человека".

"Но, опять же, здесь речь идет в первую очередь об автомобильных пунктах пропуска, где можно установить необходимые системы для того, чтобы такую процедуру делать", - отметил он.

Что происходит с пассажиропотоком и очередями сейчас

"Относительно Польши, то по отдельным направлениям вообще не отмечалось, сейчас не отмечается, чтобы как-то это влияло на увеличение времени при оформлении граждан - по ту сторону границы", - поделился эксперт.

Он отметил, что украинские пограничники видят поток людей, который идет из Украины в сторону Польши.

"И практически на том же уровне, как и раньше, такое оформление происходит", - подчеркнул Демченко.

Он добавил, что в разрезе разговоров об очередях на границе, стоит вспомнить, например, август текущего года, когда пассажиропоток был достаточно высок.

"В сентябре динамика пассажиропотока несколько снизилась. И в октябре, в течение этих дней, пассажиропоток также продолжает падать. Поэтому существенных очередей на границе по состоянию на сейчас нет", - сообщил представитель ГПСУ.

В то же время он напомнил, что "есть отдельные дни или отдельные часы, когда больше граждан пересекают границу на выезд из Украины".

"Это, как правило, перед выходными и после обеда. Тогда, когда большое количество граждан одномоментно прибывает к пунктам пропуска и формируются очереди. Притом еще нужно помнить, что 50% от всего общего пассажиропотока по украинской границе - приходится именно на участок границы с Польшей", - рассказал Демченко.

Заработает ли EES в разных странах ЕС одновременно

"Относительно 12 числа (октября, - Ред.) - этот срок, этот день Европейский Союз для себя определил как старт начала функционирования этой системы", - объяснил специалист.

Однако, по его словам, "не обязательно, что все-все страны должны ввести ее именно 12 числа".

Другими словами, это может быть "постепенное внедрение в течение определенного срока".

"И если, например, будет происходить какой-то сбой в работе, то это может также откладываться. Для того чтобы полностью наладить нормально работу этой унифицированной базы данных", - подытожил Демченко.