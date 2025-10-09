ua en ru
Новые правила въезда в ЕС: в ГПСУ объяснили, увеличит ли биометрический контроль очереди

Четверг 09 октября 2025 10:48
Новые правила въезда в ЕС: в ГПСУ объяснили, увеличит ли биометрический контроль очереди Биометрический контроль при въезде в ЕС предусматривает несколько больше времени на оформление (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

С 12 октября текущего года в разных странах Европейского Союза планируется постепенное введение биометрической системы регистрации въезда и выезда - EES. При этом некоторые могут высказывать опасения, что это повлияет на увеличение времени при оформлении граждан на границе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова спикера Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко в эфире всеукраинского информационного телемарафона "Єдині новини".

Зачем ЕС биометрическая система EES

По словам представителя ГПСУ, Европейский Союз давно уже ведет речь о том, что "они хотят унифицировать базу данных, которая бы объединяла информацию из всех стран".

"Во-первых, Шенгенской зоны. И, собственно, это направлено, в первую очередь, на граждан третьих стран (которые въезжают в страны Европы). Собственно это будет касаться и граждан Украины", - объяснил специалист.

Он отметил, что это будет и сканирование лица, и снятие отпечатков пальцев.

"В эту базу данных должны войти информация и о паспортных данных, и о пересечении границы - как на въезд, так и на выезд. Для того чтобы пограничники разных стран могли пользоваться этой информацией в режиме онлайн", - рассказал Демченко.

Увеличат ли биометрические проверки очереди на границе

Спикер ГПСУ напомнил, что Польша уже начала тестировать эту систему.

"Но сказать, что существенно это повлияло на пассажиропоток и поэтому возникли очереди, наверное, не совсем верно", - подчеркнул он.

Демченко признал, что это, конечно, "предполагает немного больше времени на оформление каждого человека".

"Но, опять же, здесь речь идет в первую очередь об автомобильных пунктах пропуска, где можно установить необходимые системы для того, чтобы такую процедуру делать", - отметил он.

Что происходит с пассажиропотоком и очередями сейчас

"Относительно Польши, то по отдельным направлениям вообще не отмечалось, сейчас не отмечается, чтобы как-то это влияло на увеличение времени при оформлении граждан - по ту сторону границы", - поделился эксперт.

Он отметил, что украинские пограничники видят поток людей, который идет из Украины в сторону Польши.

"И практически на том же уровне, как и раньше, такое оформление происходит", - подчеркнул Демченко.

Он добавил, что в разрезе разговоров об очередях на границе, стоит вспомнить, например, август текущего года, когда пассажиропоток был достаточно высок.

"В сентябре динамика пассажиропотока несколько снизилась. И в октябре, в течение этих дней, пассажиропоток также продолжает падать. Поэтому существенных очередей на границе по состоянию на сейчас нет", - сообщил представитель ГПСУ.

В то же время он напомнил, что "есть отдельные дни или отдельные часы, когда больше граждан пересекают границу на выезд из Украины".

"Это, как правило, перед выходными и после обеда. Тогда, когда большое количество граждан одномоментно прибывает к пунктам пропуска и формируются очереди. Притом еще нужно помнить, что 50% от всего общего пассажиропотока по украинской границе - приходится именно на участок границы с Польшей", - рассказал Демченко.

Заработает ли EES в разных странах ЕС одновременно

"Относительно 12 числа (октября, - Ред.) - этот срок, этот день Европейский Союз для себя определил как старт начала функционирования этой системы", - объяснил специалист.

Однако, по его словам, "не обязательно, что все-все страны должны ввести ее именно 12 числа".

Другими словами, это может быть "постепенное внедрение в течение определенного срока".

"И если, например, будет происходить какой-то сбой в работе, то это может также откладываться. Для того чтобы полностью наладить нормально работу этой унифицированной базы данных", - подытожил Демченко.

Напомним, ранее мы рассказывали, что начиная с 12 октября 2025 года в Европейском Союзе заработает новая система въезда/выезда (Entry/Exit System - EES). Она будет касаться граждан третьих стран, в том числе и Украины.

Впоследствии стало известно, что биометрические проверки для въезда в страны ЕС будут запускать поэтапно.

Тем временем в ГПСУ объяснили, нужно ли будет "сканировать биометрию" каждый раз - при каждом пересечении границы.

Кроме того, украинцев предупредили о ремонте дороги возле популярного пункта пропуска (что может повлиять на пробки на границе).

Читайте также, когда и как в Польше начали тестирование новой системы контроля, которая предусматривает отбор биометрических данных у граждан.

