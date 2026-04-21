Один из прифронтовых облцентров массово закроет школы и детсады с 1 сентября

С 1 сентября 2026 года в Херсоне закроется немалое количество школ и садиков. Работать временно перестанут также некоторые учреждения внешкольного образования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение начальника Херсонской городской военной администрации (ГВА) Ярослава Шанько.

Почему и сколько всего образовательных учреждений закрывают

Согласно документу, решение о временном прекращении учебного процесса в учебных заведениях, учредителем которых является Херсонский городской совет, приняли:

в связи с уменьшением "контингента воспитанников/учеников" (по сути - количества детей);

(по сути - количества детей); для эффективного формирования на 2026/2027 учебный год сети учебных заведений (ориентированной на реальные и прогнозируемые потребности жителей Херсонской городской территориальной громады);

(ориентированной на реальные и прогнозируемые потребности жителей Херсонской городской территориальной громады); на основании служебной записки начальника управления образования Херсонского городского совета.

Следовательно, с 1 сентября 2026 года в городе:

приостанавливают работу значительной части детских садов;

временно прекращают обучение в ряде школ - на уровне начального, базового и полного среднего образования;

применяют ограничения к отдельным внешкольным учреждениям.

На практике речь идет о существенном сокращении доступа к очному обучению в Херсоне.

Исходя из приложений к распоряжению, в целом упоминается 71 заведение:

49 учреждений дошкольного образования и учреждений общего среднего образования, где есть дошкольные подразделения;

17 учреждений общего среднего образования (школы, гимназии, учебно-воспитательные комплексы);

5 заведений внешкольного образования.

При этом их руководителей обязали:

обеспечить перевод детей в другие учебные заведения соответствующего уровня (по желанию родителей);

решить все кадровые вопросы - в отношении работников (в соответствии с действующим трудовым законодательством).

Какие заведения закрывают для дошкольников

Перечень 49 учреждений дошкольного образования и учреждений общего среднего образования, в которых с 01.09.2026 временно прекращается образовательная деятельность (процесс) по получению дошкольного образования в 2026/2027 учебном году, следующий:

Херсонское учреждение дошкольного образования №1 санаторного типа Херсонского городского совета (ХГС);

Херсонское учреждение дошкольного образования №2 музыкально-эстетического профиля "Жемчужинка" ХГС;

Херсонское учреждение дошкольного образования №3 ХГС;

Камышанский детский сад №6 ХГС;

Херсонское учреждение дошкольного образования №7 ХГС;

Херсонское учреждение дошкольного образования №13 комбинированного типа ХГС;

Херсонское учреждение дошкольного образования №14 ХГС;

Херсонское учреждение дошкольного образования №15 ХГС;

Херсонский детский сад №17 ХГС;

Херсонское дошкольное учебное заведение - центр развития ребенка №20 "Пирамидка" ХГС;

Херсонское учреждение дошкольного образования №22 комбинированного типа ХГС;

Херсонское учреждение дошкольного образования №23 ХГС;

Антоновский заведение дошкольного образования №26 комбинированного типа ХГС;

Херсонское учреждение дошкольного образования №28 ХГС;

Херсонское учреждение дошкольного образования №30 комбинированного типа ХГС;

Херсонский ясли-сад №32 ХГС;

Херсонское учреждение дошкольного образования №34 комбинированного типа ХГС;

Херсонское учреждение дошкольного образования №35 ХГС;

Херсонское учреждение дошкольного образования №38 комбинированного типа ХГС;

Херсонское учреждение дошкольного образования №40 ХГС;

Херсонское учреждение дошкольного образования №44 ХГС;

Зеленовское заведение дошкольного образования №47 ХГС;

Зеленовский детский сад №48 ХГС;

Зимовницкое заведение дошкольного образования №50 ХГС;

Антоновское заведение дошкольного образования №51 ХГС;

Антоновское заведение дошкольного образования №53 ХГС;

Надднепрянский ясли-сад №55 ХГС;

Херсонский ясли-сад №57 ХГС;

Херсонский детский сад №58 ХГС;

Херсонское учреждение дошкольного образования компенсирующего типа - центр развития ребенка №60 ХГС;

Херсонское учреждение дошкольного образования №62 ХГС;

Камышанский ясли-сад №63 ХГС;

Херсонское учреждение дошкольного образования №69 санаторного типа ХГС;

Приозерное заведение дошкольного образования №70 ХГС;

Херсонское учреждение дошкольного образования №73 ХГС;

Херсонское учреждение дошкольного образования №76 ХГС;

Херсонское учреждение дошкольного образования №77 ХГС;

Херсонское учреждение дошкольного образования №80 комбинированного типа ХГС;

Херсонское учреждение дошкольного образования №82 ХГС;

Херсонское учреждение дошкольного образования №85 ХГС;

Садовское заведение дошкольного образования ХГС;

Херсонская гимназия №5 ХГС;

Херсонская начальная школа №7 ХГС;

Херсонский учебно-воспитательный комплекс "Дошкольное учебное заведение - общеобразовательная школа I-II ступеней" №8 ХГС;

Херсонский учебно-воспитательный комплекс "Дошкольное учебное заведение - общеобразовательная школа I-III ступеней" №15 ХГС;

Херсонский учебно-воспитательный комплекс "Дошкольное учебное заведение комбинированного типа - специальная общеобразовательная школа I степени" №29 ХГС;

Молодежная общеобразовательная школа-сад I-II ступеней №40 ХГС;

Солнечный учебно-воспитательный комплекс "Дошкольное учебное заведение - общеобразовательная школа I-III ступеней" №43 ХГС;

Жовтневская школа-сад №86 ХГС.

Какие заведения не будут принимать школьников

Перечень 17 учреждений общего среднего образования - в которых с 01.09.2026 временно прекращается образовательная деятельность по получению начального, базового среднего и полного общего среднего образования (в 2026/2027 учебном году) является следующим:

Херсонская гимназия №2 ХГС;

Херсонская гимназия №5 ХГС;

Херсонская начальная школа №7 ХГС;

Херсонский учебно-воспитательный комплекс "Дошкольное учебное заведение - общеобразовательная школа I-II ступеней" №8 ХГС;

Херсонская гимназия №13 ХГС;

Антоновская общеобразовательная школа I-III ступеней №18 ХГС;

Антоновская гимназия №21 ХГС;

Херсонская начальная школа №25 "Радуга" ХГС;

Херсонский учебно-воспитательный комплекс "Дошкольное учебное заведение комбинированного типа - специальная общеобразовательная школа I степени" №29 ХГС;

Херсонская общеобразовательная школа II-III ступеней №34 ХГС;

Херсонская общеобразовательная школа I-III ступеней №35 ХГС;

Херсонская общеобразовательная школа I-III ступеней №37 имени В. Дробота ХГС;

Молодежная общеобразовательная школа-сад I-II ступеней №40 ХГС;

Солнечный учебно-воспитательный комплекс "Дошкольное учебное заведение - общеобразовательная школа I-III ступеней" №43 ХГС;

Херсонский учебно-воспитательный комплекс "Общеобразовательная школа II степени - лицей журналистики, экономики и правоведения" ХГС;

Садовская общеобразовательная школа I-III ступеней ХГС;

Жовтневская школа-сад №86 ХГС.

Какие учреждения внешкольного образования закрывают

Согласно Приложению 3 к распоряжению начальника Херсонской городской

военной администрации, перечень учреждений внешкольного образования (которые закрывают с 1 сентября) таков:

Херсонская городская детско-юношеская спортивная школа №3 ХГС;

Херсонская детско-юношеская спортивная школа №6 ХГС;

Херсонский детско-юношеский клуб моряков и речников с флотилией ХГС;

Херсонский межшкольный учебно-производственный комбинат ХГС;

Херсонский центр спортивно-оздоровительной работы "Юнга" ХГС.

Итак, как видим, среди учреждений, которые попали в списки, - как крупные школы и детсады в разных районах Херсона, так и образовательные учреждения в некоторых населенных пунктах громады.

Формально решение называют "временным", а охватывает оно значительную часть образовательной инфраструктуры для детей разного возраста.