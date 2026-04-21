Один из прифронтовых облцентров массово закроет школы и детсады с 1 сентября
С 1 сентября 2026 года в Херсоне закроется немалое количество школ и садиков. Работать временно перестанут также некоторые учреждения внешкольного образования.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение начальника Херсонской городской военной администрации (ГВА) Ярослава Шанько.
Почему и сколько всего образовательных учреждений закрывают
Согласно документу, решение о временном прекращении учебного процесса в учебных заведениях, учредителем которых является Херсонский городской совет, приняли:
- в связи с уменьшением "контингента воспитанников/учеников" (по сути - количества детей);
- для эффективного формирования на 2026/2027 учебный год сети учебных заведений (ориентированной на реальные и прогнозируемые потребности жителей Херсонской городской территориальной громады);
- на основании служебной записки начальника управления образования Херсонского городского совета.
Следовательно, с 1 сентября 2026 года в городе:
- приостанавливают работу значительной части детских садов;
- временно прекращают обучение в ряде школ - на уровне начального, базового и полного среднего образования;
- применяют ограничения к отдельным внешкольным учреждениям.
На практике речь идет о существенном сокращении доступа к очному обучению в Херсоне.
Исходя из приложений к распоряжению, в целом упоминается 71 заведение:
- 49 учреждений дошкольного образования и учреждений общего среднего образования, где есть дошкольные подразделения;
- 17 учреждений общего среднего образования (школы, гимназии, учебно-воспитательные комплексы);
- 5 заведений внешкольного образования.
При этом их руководителей обязали:
- обеспечить перевод детей в другие учебные заведения соответствующего уровня (по желанию родителей);
- решить все кадровые вопросы - в отношении работников (в соответствии с действующим трудовым законодательством).
Какие заведения закрывают для дошкольников
Перечень 49 учреждений дошкольного образования и учреждений общего среднего образования, в которых с 01.09.2026 временно прекращается образовательная деятельность (процесс) по получению дошкольного образования в 2026/2027 учебном году, следующий:
- Херсонское учреждение дошкольного образования №1 санаторного типа Херсонского городского совета (ХГС);
- Херсонское учреждение дошкольного образования №2 музыкально-эстетического профиля "Жемчужинка" ХГС;
- Херсонское учреждение дошкольного образования №3 ХГС;
- Камышанский детский сад №6 ХГС;
- Херсонское учреждение дошкольного образования №7 ХГС;
- Херсонское учреждение дошкольного образования №13 комбинированного типа ХГС;
- Херсонское учреждение дошкольного образования №14 ХГС;
- Херсонское учреждение дошкольного образования №15 ХГС;
- Херсонский детский сад №17 ХГС;
- Херсонское дошкольное учебное заведение - центр развития ребенка №20 "Пирамидка" ХГС;
- Херсонское учреждение дошкольного образования №22 комбинированного типа ХГС;
- Херсонское учреждение дошкольного образования №23 ХГС;
- Антоновский заведение дошкольного образования №26 комбинированного типа ХГС;
- Херсонское учреждение дошкольного образования №28 ХГС;
- Херсонское учреждение дошкольного образования №30 комбинированного типа ХГС;
- Херсонский ясли-сад №32 ХГС;
- Херсонское учреждение дошкольного образования №34 комбинированного типа ХГС;
- Херсонское учреждение дошкольного образования №35 ХГС;
- Херсонское учреждение дошкольного образования №38 комбинированного типа ХГС;
- Херсонское учреждение дошкольного образования №40 ХГС;
- Херсонское учреждение дошкольного образования №44 ХГС;
- Зеленовское заведение дошкольного образования №47 ХГС;
- Зеленовский детский сад №48 ХГС;
- Зимовницкое заведение дошкольного образования №50 ХГС;
- Антоновское заведение дошкольного образования №51 ХГС;
- Антоновское заведение дошкольного образования №53 ХГС;
- Надднепрянский ясли-сад №55 ХГС;
- Херсонский ясли-сад №57 ХГС;
- Херсонский детский сад №58 ХГС;
- Херсонское учреждение дошкольного образования компенсирующего типа - центр развития ребенка №60 ХГС;
- Херсонское учреждение дошкольного образования №62 ХГС;
- Камышанский ясли-сад №63 ХГС;
- Херсонское учреждение дошкольного образования №69 санаторного типа ХГС;
- Приозерное заведение дошкольного образования №70 ХГС;
- Херсонское учреждение дошкольного образования №73 ХГС;
- Херсонское учреждение дошкольного образования №76 ХГС;
- Херсонское учреждение дошкольного образования №77 ХГС;
- Херсонское учреждение дошкольного образования №80 комбинированного типа ХГС;
- Херсонское учреждение дошкольного образования №82 ХГС;
- Херсонское учреждение дошкольного образования №85 ХГС;
- Садовское заведение дошкольного образования ХГС;
- Херсонская гимназия №5 ХГС;
- Херсонская начальная школа №7 ХГС;
- Херсонский учебно-воспитательный комплекс "Дошкольное учебное заведение - общеобразовательная школа I-II ступеней" №8 ХГС;
- Херсонский учебно-воспитательный комплекс "Дошкольное учебное заведение - общеобразовательная школа I-III ступеней" №15 ХГС;
- Херсонский учебно-воспитательный комплекс "Дошкольное учебное заведение комбинированного типа - специальная общеобразовательная школа I степени" №29 ХГС;
- Молодежная общеобразовательная школа-сад I-II ступеней №40 ХГС;
- Солнечный учебно-воспитательный комплекс "Дошкольное учебное заведение - общеобразовательная школа I-III ступеней" №43 ХГС;
- Жовтневская школа-сад №86 ХГС.
Какие заведения не будут принимать школьников
Перечень 17 учреждений общего среднего образования - в которых с 01.09.2026 временно прекращается образовательная деятельность по получению начального, базового среднего и полного общего среднего образования (в 2026/2027 учебном году) является следующим:
- Херсонская гимназия №2 ХГС;
- Херсонская гимназия №5 ХГС;
- Херсонская начальная школа №7 ХГС;
- Херсонский учебно-воспитательный комплекс "Дошкольное учебное заведение - общеобразовательная школа I-II ступеней" №8 ХГС;
- Херсонская гимназия №13 ХГС;
- Антоновская общеобразовательная школа I-III ступеней №18 ХГС;
- Антоновская гимназия №21 ХГС;
- Херсонская начальная школа №25 "Радуга" ХГС;
- Херсонский учебно-воспитательный комплекс "Дошкольное учебное заведение комбинированного типа - специальная общеобразовательная школа I степени" №29 ХГС;
- Херсонская общеобразовательная школа II-III ступеней №34 ХГС;
- Херсонская общеобразовательная школа I-III ступеней №35 ХГС;
- Херсонская общеобразовательная школа I-III ступеней №37 имени В. Дробота ХГС;
- Молодежная общеобразовательная школа-сад I-II ступеней №40 ХГС;
- Солнечный учебно-воспитательный комплекс "Дошкольное учебное заведение - общеобразовательная школа I-III ступеней" №43 ХГС;
- Херсонский учебно-воспитательный комплекс "Общеобразовательная школа II степени - лицей журналистики, экономики и правоведения" ХГС;
- Садовская общеобразовательная школа I-III ступеней ХГС;
- Жовтневская школа-сад №86 ХГС.
Какие учреждения внешкольного образования закрывают
Согласно Приложению 3 к распоряжению начальника Херсонской городской
военной администрации, перечень учреждений внешкольного образования (которые закрывают с 1 сентября) таков:
- Херсонская городская детско-юношеская спортивная школа №3 ХГС;
- Херсонская детско-юношеская спортивная школа №6 ХГС;
- Херсонский детско-юношеский клуб моряков и речников с флотилией ХГС;
- Херсонский межшкольный учебно-производственный комбинат ХГС;
- Херсонский центр спортивно-оздоровительной работы "Юнга" ХГС.
Итак, как видим, среди учреждений, которые попали в списки, - как крупные школы и детсады в разных районах Херсона, так и образовательные учреждения в некоторых населенных пунктах громады.
Формально решение называют "временным", а охватывает оно значительную часть образовательной инфраструктуры для детей разного возраста.
Напомним, ранее мы рассказывали о рейтинге дистанционных школ Украины по результатам НМТ-2025 (где учились самые сильные выпускники).
Кроме того, мы сообщали о реформе для старшеклассников - какие изменения ждут учеников еще 150 лицеев Украины уже с сентября.
Читайте также, зачем Украина переходит на 12-летнюю школу и кого изменения ждут уже в 2026 году.