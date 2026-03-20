Начальная школа по-новому: какую образовательную программу утвердило МОН и что она меняет
МОН Украины утвердило Типовую образовательную программу для 1-4 классов учреждений общего среднего образования. Обучение по ней первоклассники начнут с 1 сентября 2028 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки Украины.
Главное:
- Реформа: Типовая образовательная программа для 1-4 классов разработана на основе обновленного Государственного стандарта начального образования.
- Единый подход: программа впервые становится общей как для обычных школ, так и для специальных учебных заведений.
- Гибкость планов: для отдельных образовательных компонентов предусмотрены варианты распределения учебных часов (для школ и учителей).
- Мнение педагогов: при подготовке документа учли более 17 тысяч ответов учителей (насчет распределения часов между образовательными отраслями).
- Инклюзия: документ учитывает потребности детей с расстройствами аутистического спектра и другими образовательными трудностями.
- Новые учебники: на основе этой программы разработают современные учебные пособия, которые появятся в школах в 2028 году.
Чем важна утвержденная МОН программа
Украинцам рассказали, что ученики и ученицы первого класса начнут обучение по утвержденной сейчас Типовой образовательной программе (ТОП) с 1 сентября 2028 года.
Сообщается, что этот документ:
- был разработан на основе обновленного Государственного стандарта начального образования;
- определяет структуру учебных планов;
- определяет распределение учебной нагрузки между образовательными областями;
- определяет подходы к организации образовательного процесса в начальной школе.
Так, именно на основе ТОП сформирован перечень модельных учебных программ. Это обеспечивает вариативность содержания обучения в пределах единых государственных требований.
Кроме того, расширяются возможности для подготовки и издания учебников и учебных материалов для детей с особыми образовательными потребностями.
Это позволит адресно отвечать на образовательные запросы разных категорий учеников.
Как принимали Типовую образовательную программу
В МОН объяснили, что перед утверждением проект ТОП прошел общественное обсуждение, в рамках которого:
- обработали более 350 предложений к тексту документа;
- получили (в рамках опроса) более 17 тыс. ответов учителей - о распределении учебных часов между образовательными отраслями.
МОН утвердило Типовую образовательную программу для 1-4 классов (инфографика: mon.gov.ua)
Что изменит новая программа для школ, учителей и учеников
Одна из ключевых идей программы - гибкость в формировании учебного плана.
Так, для отдельных образовательных компонентов предусмотрены варианты распределения учебных часов - из них учебное заведение может выбрать тот, который больше всего соответствует потребностям ученичества.
У учителей также появляется возможность выбрать:
- разное количество часов (в частности 8 часов на изучение украинского языка) в языково-литературной образовательной области;
- разное количество часов для реализации интегрированного курса "Я исследую мир".
"Эти предложения были сформированы рабочей группой по результатам общественного обсуждения и опроса учительства", - уточнили в МОН.
Отмечается, что новая Типовая образовательная программа определяет гибкую модель, на основе которой учебное заведение может реализовывать образовательные области:
- как через интегрированные курсы;
- так и через отдельные предметы.
"Такой подход позволяет школам выбирать модель, которая лучше соответствует образовательным потребностям ученичества и кадровым возможностям заведения", - рассказали в МОН.
Подчеркивается также, что эта ТОП впервые является общей для всех учреждений общего среднего образования:
- общеобразовательных школ;
- специальных учреждений и классов, в которых учатся дети с особыми образовательными потребностями.
"Документ закрепляет единую модель результатов обучения и организации образовательного процесса в начальной школе для всех учебных заведений", - констатировали в МОН.
Кроме того, в типовых учебных планах расширена коррекционно-развивающая составляющая, что усиливает возможности поддержки учащихся с особыми образовательными потребностями.
Согласно информации министерства, инновационным при этом является:
- учет программой потребностей детей с расстройством аутистического спектра;
- предусмотрение гибких подходов к организации обучения в классах, где одновременно присутствуют дети с различными уровнями поддержки и образовательными трудностями.
Отмечается, что внедрение этой программы будет способствовать в целом:
- согласованности стандартов;
- созданию инклюзивной образовательной среды для каждого ребенка.
Каким будет следующий шаг в этой сфере
В завершение украинцам рассказали, что следующий шаг после утверждения ТОП для 1-4 классов учреждений общего среднего образования:
- разработка новых модельных учебных программ;
- разработка новых учебников для начальной школы.
"Они будут созданы в соответствии с новым Государственным стандартом и Типовой образовательной программой и начнут использоваться в школах в 2028 году", - подытожили в МОН.
Напомним, ранее мы сообщали, как учатся украинские школьники сейчас.
Кроме того, мы рассказывали о реформе для старшеклассников - какие изменения ждут учеников еще 150 лицеев Украины уже с сентября.
Читайте также, зачем Украина переходит на 12-летнюю школу и кого изменения ждут уже в 2026 году.