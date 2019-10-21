До Одеси прибули два патрульні катери Island

У понеділок, 21 жовтня, зранку до Одеси були доставлені два патрульні катери типу Island - "Слов’янськ" та "Старобільск". Про це повідомляє Український мілітарний портал.

Катери прибули суховантажем Ocea Freedom. О 8:30 він пройшов Воронцовський маяк та рівно о 9:00 пришвартувався у Каботажній гавані Одеського морського порту.

Раніше головнокомандувач Об’єднаними Збройними силами НАТО в Європі американський генерал Кертіс Скапаротті заявив, що США планують передати Україні ще два катери класу Island.

В Україні раніше висловили сподівання, що патрульні катери берегової охорони класу Island суттєво посилять позиції Військово-морських сил України.

Рішення про передачу українському флоту американських військових патрульних катерів Islands після навчань Sea Breeze-2017 було прийнято в липні 2017 року.

РБК-Україна писало, що Україна отримає від США чергову партію протитанкових ракетних комплексів Javelin не як військову допомогу - це вперше буде іноземна військова закупівля. На наступний рік Конгресом затверджений план на найбільший за всі роки бюджет допомоги Україні. Він становить більш як 700 млн доларів.