В Одессу прибыли два патрульных катера Island

В понедельник, 21 октября, утром в Одессу были доставлены два патрульных катера типа Island - "Славянск" и "Старобельск". Об этом сообщает Украинский милитарный портал.

Катера прибыли сухогрузом Ocea Freedom. В 8:30 он прошел Воронцовский маяк и ровно в 9:00 пришвартовался в Каботажной гавани Одесского морского порта.

Ранее главнокомандующий Объединенными Вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапаротти заявил, что США планируют передать Украине еще два катера класса Island.

В Украине ранее выразили надежду, что патрульные катера береговой охраны класса Island существенно усилят позиции Военно-морских сил Украины.

Решение о передаче украинскому флоту американских военных патрульных катеров Islands после учений Sea Breeze-2017 было принято в июле 2017 года.

РБК-Украина писало, что Украина получит от США очередную партию противотанковых ракетных комплексов Javelin не как военную помощь - это впервые будет иностранная военная закупка. На следующий год Конгрессом утвержден план на наибольший за все годы бюджет помощи Украине. Он составляет более 700 млн долларов.