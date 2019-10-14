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Україна вперше купить у США Javelin, - Чалий

Новини » Політика    14.10.2019 - 16:55
Україна вперше купить у США Javelin, - Чалий
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Україна вийшла на той рівень довіри, коли знімаються бар'єри для закупівлі озброєння в США

Україна отримає від США чергову партію протитанкових ракетних комплексів Javelin не як військову допомогу - це вперше буде іноземна військова закупівля. Про це розповів колишній посол України в США Валерій Чалий в інтерв'ю виданню LB.ua.

Екс-посол нагадав, що на наступний рік Конгресом затверджений план на найбільший за всі роки бюджет допомоги Україні. Він становить більш як 700 млн доларів.

"Ви пам’ятаєте, що перша партія ПТРК Javelin надійшла нам як допомога. Вона оформлялася через фінансові механізми, однак це все ж таки була пряма допомога. Вона не потребувала повернення коштів. Нинішня партія - це закупівля". - зазначив він.

За його словами, Україна вийшла на той рівень довіри, коли знімаються бар'єри для закупівлі озброєння в США

"Це іноземні військові продажі. Чому це важливо? Тому що вперше ми вийшли на рівень продажу між урядами. Це не комерційний продаж, комерційно ми вже отримували снайперські системи на 41 млн. Ми зараз вийшли на той рівень довіри, коли для нас знімаються бар’єри для закупівлі озброєння в США", - зазначив він.

Нагадаємо, у Міністерстві оборони України планують процес закупівлі протитанкових комплексів Javelin, який в цьому році буде проходити в тестовому режимі.

На початку жовтня держдепартамент США схвалив продаж Україні комплексів Javelin. Повідомляється, у США готові поставити 150 протитанкових ракет на суму 39,3 млн доларів.

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