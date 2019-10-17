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Американські Island йдуть до порту Одеси

Новини » Політика    17.10.2019 - 10:10
Американські Island йдуть до порту Одеси
Фото: катер Island (uk wikipedia org Rnendza)

Катери мають прийти у листопаді

Передані Україні два американські патрульні катери класу Island ("Айленд") транспортують морем на борту балкера. Про це заявив заступник начальника штабу ВМС з євроатлантичної інтеграції капітан 1 рангу Андрій Риженко у коментарі "Радіо Свободі".

Як зазначає Риженко, катери, які отримали імена "Старобільськ" (P190) та "Слов’янськ" (P191), мають прибути в Україну у листопаді.

"Історія, яка тривала близько п'яти років, добігає до завершення", - сказав він.

Нагадаємо, раніше головнокомандувач Об’єднаними Збройними силами НАТО в Європі американський генерал Кертіс Скапаротті заявив, що США планують передати Україні ще два катери класу Island. Вони зараз проходять технічне обслуговування у США.

Зазначимо, в Україні вважають, що патрульні катери берегової охорони класу Island суттєво посилять позиції Військово-морських сил України.

Рішення про передачу українському флоту американських військових патрульних катерів Islands після навчань Sea Breeze-2017 було прийнято в липні 2017 року.

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