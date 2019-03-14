США передадуть ВМС України ще два катери Island

Фото: катер Island (uk wikipedia org Rnendza)

Два таких катери зараз проходять технічне обслуговування у США

США планують передати Україні ще два катери класу Island. Про це заявив головнокомандувач Об’єднаними Збройними силами НАТО в Європі американський генерал Кертіс Скапаротті, повідомляє Український мілітарний портал.

Два таких катери зараз проходять технічне обслуговування у США, а українські екіпажі незабаром відбудуть на навчання.

"Ми працювали і продовжимо працювати на морському напрямку з їх Військово-морськими силами. У нас з ними хороші стосунки. І зараз є збільшення в фінансуванні, яке ми запросили у Конгресу для передачі Києву морських засобів, перш за все двох кораблів - патрульних катерів класу Island, щоб почати поповнювати їх ВМС. Йдеться і про інші засоби", - заявив він.

Нагадаємо, патрульні катери класу Island, які Сполучені Штати Америки обіцяли надати Україні, повинні прибути в липні 2019 року.

Відзначимо, у вересні уповноважений президента України з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях, перший заступник голови Верховної ради Ірина Геращенко заявила, що патрульні катери берегової охорони класу Island суттєво посилять позиції Військово-морських сил України.

Рішення про передачу українському флоту американських військових патрульних катерів Islands після навчань Sea Breeze-2017 було прийнято в липні 2017 року.