У Чорне море увійшов корабель з військовими катерами для України

Фото: корабель Ocean Freedom (marinetraffic.com)

Україні доставляють патрульні катери "Слов'янськ" і "Старобільськ"

У Чорне море увійшов суховантаж Ocean Freedom з військовими катерами для України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook головного редактора видання BlackSeaNews Андрія Клименка.

За його словами, 20 жовтня в акваторію Чорного моря увійшов суховантаж Ocean Freedom, який доставить в одеський порт два патрульних катери, переданих Україні в рамках військової допомоги США.

Очікується, що суховантаж з катерами "Слов'янськ" і "Старобільськ" пришвартується в одеському порту 20-21 жовтня. Примітно, що ці катери класу Island, які Сполучені Штати обіцяли надати Україні, мали прибути ще в липні 2019 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що американські катери класу Island йдуть в порт Одеси. Також раніше головнокомандувач Об'єднаними збройними силами НАТО в Європі, генерал Кертіс Скапаротті заявив, що США планують передати Україні ще два катери класу Island. Вони зараз проходять технічне обслуговування.

Відзначимо, минулого тижня в Чорне море увійшов американський есмінець DDG78 USS Porter з керованою ракетною зброєю.