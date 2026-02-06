ua en ru
В Одессе взорвался автомобиль: 21-летний водитель погиб на месте

Пятница 06 февраля 2026 07:55
В Одессе взорвался автомобиль: 21-летний водитель погиб на месте Фото: полиция выясняет обстоятельства инцидента (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

В Одессе сегодня утром взорвался автомобиль Toyota, 21-летний водитель транспортного средства погиб на месте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции Одесской области.

Читайте также: В Одессе прогремели взрывы на фоне угрозы баллистики

Взрыв автомобиля произошел на улице Академика Королева. Сообщение правоохранителям об инциденте поступило на спецлинию 102 утром 6 февраля.

"По предварительной информации, в результате взрыва погиб 21-летний владелец транспортного средства", - сообщили в полиции.

Сейчас на месте работают оперативники, следователи, криминалисты с криминалистической лабораторией, сотрудники взрывотехнической и кинологической служб областной полиции.

Детали взрыва пока неизвестны. Правовая квалификация события будет дана после выяснения всех обстоятельств. Также в Нацполции опубликовали фото с места ЧП:

В Одессе взорвался автомобиль: 21-летний водитель погиб на месте

Фото: в результате взрыва погиб водитель (od.npu.gov.ua)

Напомним, 4 января в Киеве на Оболони взорвался автомобиль военного. Правоохранители квалифицировали это как террористический акт.

На следующий день правоохранители задержали агента России, которая устроила подрыв автомобиля военнослужащего.

Также ранее сообщалось, что в Березовском районе Одесской области взорвался автомобиль. В результате этого один человек погиб.

