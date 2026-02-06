В Одессе взорвался автомобиль: 21-летний водитель погиб на месте

В Одессе сегодня утром взорвался автомобиль Toyota, 21-летний водитель транспортного средства погиб на месте.

Взрыв автомобиля произошел на улице Академика Королева. Сообщение правоохранителям об инциденте поступило на спецлинию 102 утром 6 февраля. "По предварительной информации, в результате взрыва погиб 21-летний владелец транспортного средства", - сообщили в полиции. Сейчас на месте работают оперативники, следователи, криминалисты с криминалистической лабораторией, сотрудники взрывотехнической и кинологической служб областной полиции. Детали взрыва пока неизвестны. Правовая квалификация события будет дана после выяснения всех обстоятельств. Также в Нацполции опубликовали фото с места ЧП: Фото: в результате взрыва погиб водитель (od.npu.gov.ua)