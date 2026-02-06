В Одесі вибухнув автомобіль: 21-річний водій загинув на місці

В Одесі сьогодні вранці вибухнув автомобіль Toyota, 21-річний водій транспортного засобу загинув на місці.

Вибух автомобіля стався на вулиці Академіка Корольова. Повідомленя правоохоронцям про інцидент надійшло на спецлінію 102 вранці 6 лютого. "За попередньою інформацією, внаслідок вибуху загинув 21-річний власник транспортного засобу", - повідомили в поліції. Наразі на місці працюють оперативники, слідчі, криміналісти з криміналістичною лабораторією, співробітники вибухотехнічної та кінологічної служб обласної поліції. Деталі вибуху поки невідомі. Правова кваліфікація події буде надана після зʼясування всіх обставин. Також в Нацполції опублікували фото з місця НП: Фото: внаслідок вибуху загинув водій (od.npu.gov.ua)