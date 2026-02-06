ua en ru
В Одесі вибухнув автомобіль: 21-річний водій загинув на місці

П'ятниця 06 лютого 2026 07:55
UA EN RU
В Одесі вибухнув автомобіль: 21-річний водій загинув на місці Фото: поліція з'ясовує обставини інциденту (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

В Одесі сьогодні вранці вибухнув автомобіль Toyota, 21-річний водій транспортного засобу загинув на місці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Нацполіції Одещини.

Читайте також: В Одесі пролунали вибухи на тлі загрози балістики

Вибух автомобіля стався на вулиці Академіка Корольова. Повідомленя правоохоронцям про інцидент надійшло на спецлінію 102 вранці 6 лютого.

"За попередньою інформацією, внаслідок вибуху загинув 21-річний власник транспортного засобу", - повідомили в поліції.

Наразі на місці працюють оперативники, слідчі, криміналісти з криміналістичною лабораторією, співробітники вибухотехнічної та кінологічної служб обласної поліції.

Деталі вибуху поки невідомі. Правова кваліфікація події буде надана після зʼясування всіх обставин. Також в Нацполції опублікували фото з місця НП:

Фото: внаслідок вибуху загинув водій (od.npu.gov.ua)

Нагадаємо,4 січня в Києві на Оболоні вибухнув автомобіль військового. Правоохоронці кваліфікували це як терористичний акт.

Наступного дня правоохоронці затримали агентку Росії, яка влаштувала підрив автомобіля військовослужбовця.

Також раніше повідомлялось, що у Березівському районі Одеської області вибухнув автомобіль. Унаслідок цього одна людина загинула.

Одеса Вибух
