В Одессе создадут Совет обороны города: Лысак назвал цель

"Мои первые шаги - усиление обороноспособности города. Это создание Совета обороны нашего города для того, чтобы мы могли эффективно защитить объекты инфраструктуры", - подчеркнул Лысак.

В то же время он обратил внимание, что депутаты Одесского горсовета продолжат работу.

"Депутатский корпус не будет расформирован - это орган местного самоуправления. У нас демократическая страна, а депутатов выбирали люди. Я уверен, что мы найдем общий язык", - сказал Лысак.