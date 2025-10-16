RU

Встреча Зеленского и Трампа Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

В Одессе создадут Совет обороны города: Лысак назвал цель

Фото: Сергей Лысак, начальник Одесской ГВА (Facebook-страница Лысака)
Автор: Иван Носальский

В Одессе появится Совет обороны города. Такой орган необходим для усиления безопасности на фоне российских воздушных атак.

Об этом заявил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

"Мои первые шаги - усиление обороноспособности города. Это создание Совета обороны нашего города для того, чтобы мы могли эффективно защитить объекты инфраструктуры", - подчеркнул Лысак. 

В то же время он обратил внимание, что депутаты Одесского горсовета продолжат работу. 

"Депутатский корпус не будет расформирован - это орган местного самоуправления. У нас демократическая страна, а депутатов выбирали люди. Я уверен, что мы найдем общий язык", - сказал Лысак. 

В Одессе создали ГВА

Напомним, на днях президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о лишении мэра Одессы Геннадия Труханова украинского гражданства. Это произошло после того, как на сайте Офиса президента зарегистрировали петицию с соответствующей просьбой. Буквально за несколько часов она набрала необходимые 25 тысяч подписей, чтобы ее рассмотрел глава украинского государства.

В СБУ заявили, что у Труханова обнаружили российский паспорт и обнародовали соответствующие фотодоказательства. Сам мэр уже несколько раз заверял, что информация о наличии у него паспорта РФ является неправдивой.

На фоне такой ситуации глава украинского государства создал в Одессе городскую военную администрацию. Ее начальником стал бывший глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

При этом с 16 октября обязанности мэра Одессы исполняет секретарь городского совета Игорь Коваль.

