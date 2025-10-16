В Одесі створять Раду оборони міста: Лисак назвав мету

В Одесі створили МВА

Нагадаємо, днями президент України Володимир Зеленський підписав указ про позбавлення мера Одеси Геннадія Труханова українського громадянства. Це сталося після того, як на сайті Офісу президента зареєстрували петицію з відповідним проханням. Буквально за кілька годин вона набрала необхідні 25 тисяч підписів, щоб її розглянув голова української держави.

У СБУ заявили, що у Труханова виявили російський паспорт і оприлюднили відповідні фотодокази. Сам мер уже кілька разів запевняв, що інформація про наявність у нього паспорта РФ є неправдивою.

На тлі такої ситуации голова української держави створив в Одесі міську військову адміністрацію. Її начальником став колишній голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

При цьому з 16 жовтня обов'язки мера Одеси виконує секретар міської ради Ігор Коваль.