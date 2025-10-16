В Одессе создадут Совет обороны города: Лысак назвал цель

В Одессе появится Совет обороны города. Такой орган необходим для усиления безопасности на фоне российских воздушных атак.

Об этом заявил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укринформ ".

"Мои первые шаги - усиление обороноспособности города. Это создание Совета обороны нашего города для того, чтобы мы могли эффективно защитить объекты инфраструктуры", - подчеркнул Лысак.

В то же время он обратил внимание, что депутаты Одесского горсовета продолжат работу.

"Депутатский корпус не будет расформирован - это орган местного самоуправления. У нас демократическая страна, а депутатов выбирали люди. Я уверен, что мы найдем общий язык", - сказал Лысак.