В Одесі створять Раду оборони міста: Лисак назвав мету

Одеса, Четвер 16 жовтня 2025 18:03
В Одесі створять Раду оборони міста: Лисак назвав мету Фото: Сергій Лисак, керівник Одеської МВА (сторінка Лисака у Facebook)
Автор: Іван Носальський

В Одесі з'явиться Рада оборони міста. Такий орган необхідний для посилення безпеки на тлі російських повітряних атак.

Про це заявив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

"Мої перші кроки - посилення обороноздатності міста. Це створення Ради оборони нашого міста для того, щоб ми могли ефективно захистити об'єкти інфраструктури", - підкреслив Лисак.

Водночас він звернув увагу, що депутати Одеської міськради продовжать роботу.

"Депутатський корпус не буде розформовано - це орган місцевого самоврядування. У нас демократична країна, а депутатів обирали люди. Я впевнений, що ми знайдемо спільну мову", - сказав Лисак.

В Одесі створили МВА

Нагадаємо, днями президент України Володимир Зеленський підписав указ про позбавлення мера Одеси Геннадія Труханова українського громадянства. Це сталося після того, як на сайті Офісу президента зареєстрували петицію з відповідним проханням. Буквально за кілька годин вона набрала необхідні 25 тисяч підписів, щоб її розглянув голова української держави.

У СБУ заявили, що у Труханова виявили російський паспорт і оприлюднили відповідні фотодокази. Сам мер уже кілька разів запевняв, що інформація про наявність у нього паспорта РФ є неправдивою.

На тлі такої ситуации голова української держави створив в Одесі міську військову адміністрацію. Її начальником став колишній голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

При цьому з 16 жовтня обов'язки мера Одеси виконує секретар міської ради Ігор Коваль.

