Мужчина с ножом и гаечным ключом напал на работников ТЦК
В Черновицкой области мужчина с ножом и гаечным ключом в автомобиле напал на работников ТЦК. В результате инцидента подозреваемого арестовали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Черновицкой областной прокуратуры.
"При процессуальном руководстве прокуроров Днестровской окружной прокуратуры 29-летнему местному жителю сообщено о подозрении в покушении на умышленное убийство военнослужащих и хулиганстве", - отметили в прокуратуре.
По данным следствия, 20 апреля возле села Струмок Днестровского района Черновицкой области во время перевозки мужчины в мобилизационный центр между ним и двумя военнослужащими районного ТЦК и СП (33 и 51 лет) возник конфликт.
Детали нападения
В ходе спора подозреваемый достал нож и нанес обоим потерпевшим несколько ударов в область шеи. После нападения мужчина также повредил служебный автомобиль ТЦК и ударил одного из военнослужащих гаечным ключом в предплечье.
Двум военнослужащим вовремя оказана медицинская помощь, пока их жизни ничего не угрожает. Подозреваемый взят под стражу.
Напомним, что в последнее время в Украине фиксируют рост количества нападений на военнослужащих территориальных центров комплектования и социальной поддержки.
По данным Национальной полиции, с начала полномасштабного вторжения зарегистрировано уже более 600 таких инцидентов, и их количество продолжает расти. В ТЦК отмечают, что эта тенденция приобретает все более угрожающий характер.
Так, 18 апреля в Яворове на Львовщине три человека ворвались в помещение ТЦК и попытались напасть на военнослужащих. Часть нападавших уже задержали.