Мужчина с ножом и гаечным ключом напал на работников ТЦК

В Черновицкой области мужчина с ножом и гаечным ключом в автомобиле напал на работников ТЦК. В результате инцидента подозреваемого арестовали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Черновицкой областной прокуратуры.

"При процессуальном руководстве прокуроров Днестровской окружной прокуратуры 29-летнему местному жителю сообщено о подозрении в покушении на умышленное убийство военнослужащих и хулиганстве", - отметили в прокуратуре.

По данным следствия, 20 апреля возле села Струмок Днестровского района Черновицкой области во время перевозки мужчины в мобилизационный центр между ним и двумя военнослужащими районного ТЦК и СП (33 и 51 лет) возник конфликт.

Детали нападения

В ходе спора подозреваемый достал нож и нанес обоим потерпевшим несколько ударов в область шеи. После нападения мужчина также повредил служебный автомобиль ТЦК и ударил одного из военнослужащих гаечным ключом в предплечье.

Двум военнослужащим вовремя оказана медицинская помощь, пока их жизни ничего не угрожает. Подозреваемый взят под стражу.