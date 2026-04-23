ua en ru
Чт, 23 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Мужчина с ножом и гаечным ключом напал на работников ТЦК

12:46 23.04.2026 Чт
2 мин
Чем закончился инцидент с участием работников ТЦК в Черновицкой области?
aimg Константин Широкун
Мужчина с ножом и гаечным ключом напал на работников ТЦК Фото: мужчина с ножом и гаечным ключом напал на работников ТЦК (facebook.com/kharkivpolice)

В Черновицкой области мужчина с ножом и гаечным ключом в автомобиле напал на работников ТЦК. В результате инцидента подозреваемого арестовали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Черновицкой областной прокуратуры.

Читайте также: Нападения на военных ТЦК в Украине: в каких областях количество случаев "зашкаливает"

"При процессуальном руководстве прокуроров Днестровской окружной прокуратуры 29-летнему местному жителю сообщено о подозрении в покушении на умышленное убийство военнослужащих и хулиганстве", - отметили в прокуратуре.

По данным следствия, 20 апреля возле села Струмок Днестровского района Черновицкой области во время перевозки мужчины в мобилизационный центр между ним и двумя военнослужащими районного ТЦК и СП (33 и 51 лет) возник конфликт.

Детали нападения

В ходе спора подозреваемый достал нож и нанес обоим потерпевшим несколько ударов в область шеи. После нападения мужчина также повредил служебный автомобиль ТЦК и ударил одного из военнослужащих гаечным ключом в предплечье.

Двум военнослужащим вовремя оказана медицинская помощь, пока их жизни ничего не угрожает. Подозреваемый взят под стражу.

Напомним, что в последнее время в Украине фиксируют рост количества нападений на военнослужащих территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

По данным Национальной полиции, с начала полномасштабного вторжения зарегистрировано уже более 600 таких инцидентов, и их количество продолжает расти. В ТЦК отмечают, что эта тенденция приобретает все более угрожающий характер.

Так, 18 апреля в Яворове на Львовщине три человека ворвались в помещение ТЦК и попытались напасть на военнослужащих. Часть нападавших уже задержали.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ТЦК Черновицкая область Национальная полиция
Новости
Во Львове мужчина стрелял в многоэтажке
Во Львове мужчина стрелял в многоэтажке
Аналитика
Доверие украинцев к полиции уничтожается из-за мобилизации: интервью с Иваном Выговским
Юлия Акимова, Ростислав Шаправский Доверие украинцев к полиции уничтожается из-за мобилизации: интервью с Иваном Выговским