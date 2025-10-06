ua en ru
Одесскую область накроют ливни и штормовой ветер: синоптики объявили желтый уровень опасности

Понедельник 06 октября 2025 15:24
Одесскую область накроют ливни и штормовой ветер: синоптики объявили желтый уровень опасности Фото: Последствия непогоды в Одессе (facebook.com/DSNSODE)
Автор: Татьяна Веремеева

В Одесской области в ближайшие дни ожидается резкое ухудшение погоды. Синоптики прогнозируют сильные дожди.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр и ГСЧС Украины в Одесской области.

С 7 по 9 октября в регионе пройдут значительные дожди - местами сумма осадков может достичь 45-80 мм за трое суток. Объявлен I уровень опасности (желтый).

Погодные условия могут осложнить работу энергетических, строительных и коммунальных служб, а также движение транспорта.

В Гидрометцентре Черного и Азовского морей сообщили, что 7 октября:

  • ожидается умеренный, местами значительный дождь;
  • ветер северо-восточный, 9-14 м/с;
  • температура воздуха: ночью от +8°С до +13°С, днем от +12°С до +17°С;
  • на автодорогах области видимость во время дождя будет снижаться до 1-2 км.

В Одессе ночью прогнозируют значительный дождь и ветер до 14 м/с, температура воздуха составит от +11°С до +17°С. Синоптики прогнозируют, что в городе выпадет 15-49 мм осадков за короткий период.

Предупреждение ГСЧС

Спасатели призывают жителей области быть осторожными, избегать пребывания на улице без надобности и соблюдать меры безопасности во время непогоды.

Наводнение в Одессе

Во вторник, 30 сентября, Одессу накрыл мощный ливень. За 7 часов выпала почти двухмесячная норма осадков - 94 мм, что составляет 224% месячной нормы. Из-за непогоды объявили красный уровень опасности.

Улицы превратились в реки, движение транспорта остановилось, а дождь не прекращался часами. Затоплены дома, повреждена инфраструктура, школы переведены на дистанционку.

Последствия оказались трагическими - погибли 10 человек, еще несколько десятков получили травмы.

Президент Владимир Зеленский заявил, что после стихии, которая унесла жизни людей, в Одессе проведут масштабные проверки. В город приехал вице-премьер по вопросам восстановления Украины Алексей Кулеба, чтобы подготовить доклад правительству о причинах трагедии. По его словам, по итогам проверок возможны кадровые решения.

3 октября городская комиссия ТЭБ и ЧС определила районы и улицы, которые могут снова оказаться под водой в случае новых ливней. А уже 4 октября непогода повторилась - часть города снова подтопило.

После затоплений в Одессе существует риск заражения воды и продуктов инфекциями и химическими веществами. Медики предупреждают: в воду могут попасть возбудители болезней со свалок, туалетов и ферм.

Специалисты советуют не пользоваться колодцами, пить только бутилированную или кипяченую воду, а намокшие продукты - выбрасывать. Также нужно соблюдать правила гигиены и дезинфицировать жилье после наводнения.

