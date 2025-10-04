ua en ru
Дожди снова подтопили Одессу: на каких улицах ограничен проезд

Одесса, Суббота 04 октября 2025 13:06
Дожди снова подтопили Одессу: на каких улицах ограничен проезд Фото: в Одессе снова подтопления (facebook.com DSNSODE)
Автор: Карина Левицкая

В Одессе снова подтоплен ряд улиц и переулков. Движение на большинстве участков пока есть, а дежурные бригады уже расчищают дождеприемники и рукава.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Жилищно-коммунальную службу Одессы.

По данным ЖКС, по состоянию на 12:00 подтоплено сразу несколько локаций:

  • Марсельская, проезд есть,
  • Ярмарочный переулок подтоплен полностью, проезд ограничен,
  • Солонцеватый переулок - правая полоса подтоплена, проезд есть,
  • С.Яхненко, проезд есть,
  • Приморская, проезд есть,
  • 28-й бригады, движение есть,
  • Бувалкина, проезд есть,
  • Дорога в Аэропорт, проезд есть,
  • Канатная (Приморская РА), проезд есть.

В службе отметили, что сейчас проводятся работы по очистке дождеприемников и рукавов.

"Дежурные бригады работают на локациях возможных подтоплений. Задействовано техники 42 ед, сотрудников 225", - отметили в ЖКС.

Обновлено в 13:15.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что в связи со значительными осадками зафиксировано повышение уровня воды, особенно, в Киевском и Пересыпском районах Одессы.

Как следствие этого - наблюдается осложнение движения на дорогах.

"Призываю жителей быть осмотрительными, избегать передвижения по подтопленным участкам и следить за официальными сообщениями", - добавил глава ОГА,

Он также отметил, что для удобства жителей в Одессе и области работают пункты несокрушимости. Там можно:

  • получить необходимую помощь,
  • согреться,
  • подзарядить телефоны.

"Адреса доступны в приложении "Дія". Выберите свой регион и загрузите карту - после этого сможете найти ближайший пункт даже без связи или интернета", - напомнил Кипер.

Напомним, что еще 30 сентября Одессу накрыл мощный ливень: улицы превратились в реки, движение в городе остановилось, а дождь не прекращался часами.

В результате подтопления пострадала городская инфраструктура, оказались затопленными дома местных жителей, школы перевели на дистанционное обучение.

Жертвами стихии стали 10 человек, еще многие получили травмы.

На фоне этого вице-премьер по вопросам восстановления Украины Алексей Кулеба приехал в Одессу, чтобы подготовить высшему руководству доклад о причинах и обстоятельствах трагедии.

Он отметил, что в результате могут быть приняты кадровые решения.

Вчера же, 3 октября, комиссия ТЭБ и ЧС определила районы и улицы, которые находятся под угрозой повторного затопления в случае сильных ливней.

