Дожди снова подтопили Одессу: на каких улицах ограничен проезд
В Одессе снова подтоплен ряд улиц и переулков. Движение на большинстве участков пока есть, а дежурные бригады уже расчищают дождеприемники и рукава.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Жилищно-коммунальную службу Одессы.
По данным ЖКС, по состоянию на 12:00 подтоплено сразу несколько локаций:
- Марсельская, проезд есть,
- Ярмарочный переулок подтоплен полностью, проезд ограничен,
- Солонцеватый переулок - правая полоса подтоплена, проезд есть,
- С.Яхненко, проезд есть,
- Приморская, проезд есть,
- 28-й бригады, движение есть,
- Бувалкина, проезд есть,
- Дорога в Аэропорт, проезд есть,
- Канатная (Приморская РА), проезд есть.
В службе отметили, что сейчас проводятся работы по очистке дождеприемников и рукавов.
"Дежурные бригады работают на локациях возможных подтоплений. Задействовано техники 42 ед, сотрудников 225", - отметили в ЖКС.
Обновлено в 13:15.
Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что в связи со значительными осадками зафиксировано повышение уровня воды, особенно, в Киевском и Пересыпском районах Одессы.
Как следствие этого - наблюдается осложнение движения на дорогах.
"Призываю жителей быть осмотрительными, избегать передвижения по подтопленным участкам и следить за официальными сообщениями", - добавил глава ОГА,
Он также отметил, что для удобства жителей в Одессе и области работают пункты несокрушимости. Там можно:
- получить необходимую помощь,
- согреться,
- подзарядить телефоны.
"Адреса доступны в приложении "Дія". Выберите свой регион и загрузите карту - после этого сможете найти ближайший пункт даже без связи или интернета", - напомнил Кипер.
Напомним, что еще 30 сентября Одессу накрыл мощный ливень: улицы превратились в реки, движение в городе остановилось, а дождь не прекращался часами.
В результате подтопления пострадала городская инфраструктура, оказались затопленными дома местных жителей, школы перевели на дистанционное обучение.
Жертвами стихии стали 10 человек, еще многие получили травмы.
На фоне этого вице-премьер по вопросам восстановления Украины Алексей Кулеба приехал в Одессу, чтобы подготовить высшему руководству доклад о причинах и обстоятельствах трагедии.
Он отметил, что в результате могут быть приняты кадровые решения.
Вчера же, 3 октября, комиссия ТЭБ и ЧС определила районы и улицы, которые находятся под угрозой повторного затопления в случае сильных ливней.