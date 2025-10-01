В Одессе уже 10 погибших из-за аномального ливня

В Одессе по состоянию на вечер 1 октября известно о 10 погибших в результате потопа из-за ливня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьера по восстановлению Украины Алексея Кулебу в Telegram .

"Одесса. Город переживает тяжелые последствия стихийного бедствия. Уже сейчас из-за непогоды погибли 10 человек. Среди них ребенок", - отметил Кулеба.

Он напомнил, что завтра в городе объявили день траура.

По словам Кулебы, на пятницу, 3 октября, он готовит доклад руководству страны о причинах и последствиях трагедии в Одессе. Также будут предложения для реагирования на уровне государства: дополнительная помощь пострадавшим и принятие кадровых решений.

Из-за подтоплений, падения деревьев, отключений света и убытков за помощью уже обратились более 1000 человек. В городе повреждены около 300 частных и около 400 многоквартирных домов.

Компенсации и помощь пострадавшим

"Наша первоочередная задача - помочь каждой семье, обеспечить компенсации, поддержать тех, кто больше всего пострадал", - отметил вице-премьер.

При Одесской ОВА уже была создана временная комиссия для проверки причин и обстоятельств трагедии. Она выяснит, почему в городе не сработала должным образом система предупреждения. Люди не получили информации о рисках, а школы не перешли на дистанционку.

"Семьи погибших и пострадавшие получат финансовую помощь. Компенсации обеспечат город и область. Будет работать отдельная программа поддержки людей", - сказал он.

Кулеба отметил, что в Одессе создадут горячую линию для пострадавших. Каждый, кто столкнулся с подтоплениями или потерял имущество, сможет обратиться за помощью. Также каждая семья, чье жилье разрушено или повреждено, должна получить выплаты и помощь.

Чиновник отметил, что как можно скорее нужно решить вопрос подтопленных укрытий.