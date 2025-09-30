Обесточивание, поваленные деревья и затопленные улицы: все о последствиях непогоды в Украине

Непогода которая ударила по Украине в ночь на 30 сентября оставила без света некоторые населенные пункты в разных регионах. В городах попадали деревья на дороги, а улицы ушли под воду.

РБК-Украина рассказывает, что сейчас известно о последствиях непогоды в Украине.

Одесская область

В Одесской области энергетики восстановили свет для почти 19 тысяч семей, однако работы продолжаются. По состоянию на 09:00 30 сентября без электроснабжения остаются 12 901 абонент в 16 селах и городках - больше всего пострадал Белгород-Днестровский район. Коммунальные службы работают в усиленном режиме.

Одесса

Из-за мощного ливня подтоплены десятки улиц в Одессе. Затруднено движение транспорта, горожане жалуются на перебои с электроснабжением.

В городе остановились некоторые трамваи, а троллейбусы изменили маршруты. Черноморск тоже страдает от воды.

Тем временем на 30 сентября синоптиками объявлено штормовое предупреждение. По прогнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей, ожидается дождь и порывы ветра до 17 м/с.

Тернопольская область

В области непогода повредила 4 линии электропередач напряжением 10 кВ. Без света остаются 11 населенных пунктов, а это 1523 потребителя в зонах обслуживания Бережанского, Гусятинского и Чертковского РЭСов. Восстановительные бригады работают непрерывно.

Николаев

В Николаеве на улице 3-й Слободской дерево упало на автомобиль. Как сообщили в городском совете, пострадавших нет, спасатели уже ликвидируют последствия инцидента. О перебоях с электроснабжением в городе пока не сообщали.