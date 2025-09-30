ua en ru
Вт, 30 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

Обесточивание, поваленные деревья и затопленные улицы: все о последствиях непогоды в Украине

Вторник 30 сентября 2025 10:26
UA EN RU
Обесточивание, поваленные деревья и затопленные улицы: все о последствиях непогоды в Украине
Автор: Ірина Глухова

Непогода которая ударила по Украине в ночь на 30 сентября оставила без света некоторые населенные пункты в разных регионах. В городах попадали деревья на дороги, а улицы ушли под воду.

РБК-Украина рассказывает, что сейчас известно о последствиях непогоды в Украине.

Одесская область

В Одесской области энергетики восстановили свет для почти 19 тысяч семей, однако работы продолжаются. По состоянию на 09:00 30 сентября без электроснабжения остаются 12 901 абонент в 16 селах и городках - больше всего пострадал Белгород-Днестровский район. Коммунальные службы работают в усиленном режиме.

Одесса

Из-за мощного ливня подтоплены десятки улиц в Одессе. Затруднено движение транспорта, горожане жалуются на перебои с электроснабжением.

В городе остановились некоторые трамваи, а троллейбусы изменили маршруты. Черноморск тоже страдает от воды.

Тем временем на 30 сентября синоптиками объявлено штормовое предупреждение. По прогнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей, ожидается дождь и порывы ветра до 17 м/с.

Тернопольская область

В области непогода повредила 4 линии электропередач напряжением 10 кВ. Без света остаются 11 населенных пунктов, а это 1523 потребителя в зонах обслуживания Бережанского, Гусятинского и Чертковского РЭСов. Восстановительные бригады работают непрерывно.

Николаев

В Николаеве на улице 3-й Слободской дерево упало на автомобиль. Как сообщили в городском совете, пострадавших нет, спасатели уже ликвидируют последствия инцидента. О перебоях с электроснабжением в городе пока не сообщали.

При подготовке материала использовались данные из Telegram-каналов руководителей Одесской и Тернопольской ОГА и информация от местных властей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса Николаев Тернопольская область
Новости
Россия атаковала энергетику в Бобровице: на Черниговщине десятки тысяч людей без электричества
Россия атаковала энергетику в Бобровице: на Черниговщине десятки тысяч людей без электричества
Аналитика
Когда Spotify или YouTube выдает российское - это не выбор, а манипуляция: языковой омбудсмен
Василина Копыткокорреспондент РБК-Украина Когда Spotify или YouTube выдает российское - это не выбор, а манипуляция: языковой омбудсмен