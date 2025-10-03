ua en ru
Пт, 03 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Одесса ждет новых ливней: опубликована карта районов с рисками потопов

Одесса, Пятница 03 октября 2025 19:49
UA EN RU
Одесса ждет новых ливней: опубликована карта районов с рисками потопов Фото: в Одессе из-за ливня начался потоп (facebook.com/DSNSODE)
Автор: Иван Носальский

В Одессе комиссия ТЭБ и ЧС определила районы и улицы, которые находятся под угрозой затопления в случае сильных ливней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Одессы Геннадия Труханова в Telegram.

Какие улицы и районы под угрозой

По словам Труханова самый большой риск затопления на следующих улицах:

  • ул. Вапняная;
  • ул. Приморская;
  • ул. Атамана Головатого и ул. Черноморского казачества;
  • Великофонтанская балка (от ул. Долгой до ул. Рыбальская балка, ул. Золотой берег);
  • Балка Водяная (ул. Балковская);
  • Аркадийская балка (Центральная аллея, ул. Генуэзская);
  • ж/м Преображенский;
  • ул. Умова до ул. Промышленной;
  • микрорайон "Троицкое" в границах ул. Житомирская, ул. Путевная, ул. Новикова и ул. Малишевского;
  • восточная и южная части Южно-Западного жилого массива (от 1-й ст. Люстдорфской дороги до площади Толбухина);
  • ж/м Таирова: ул. Королева перекресток ул. Костанди;
  • ул. Евгена Чикаленко;
  • западная часть Пересыпского района (частный сектор вдоль железной дороги);
  • мкр. "Лузановка";
  • мкр. "Кривая Балка";
  • ул. Викандера и Ларсена (бывш. ул. 8-го Марта);
  • Черноморская балка (с. Черноморка);
  • ул. Дача Ковалевского (спуск к пляжу Монастырский);
  • Среднефонтанская балка (10-я ст. Большого Фонтана);
  • Балка Карантинная (Карантинный и Польский спуски);
  • Французский бульвар - от ул. Академической до Трассы здоровья;
  • Крижанивская балка;
  • ул. семьи Глодан;
  • проспект Небесной Сотни;
  • ул. Князя Ярослава Мудрого;
  • ул. Химическая угол Промышленной;
  • ул. Инглези;
  • ул. Варненская;
  • ул. Церковная угол Атамана Чепиги;
  • ул. Приморская угол Газового переулка;
  • 5-я станция Фонтана.

Одесса ждет новых ливней: опубликована карта районов с рисками потоповФото: карта районов с рисками затопления (t.me/truonline)

"Эксперты предупреждают: из-за изменения климата такие природные явления будут участиться. Поэтому нам нужно быть максимально бдительными", - отметил Труханов.

Правила безопасности

Городской глава также напомнил одесситам правила безопасности на случай непогоды:

  • во время сильного дождя не оставайтесь в подвалах и полуподвалах;
  • ОСМД с подземными паркингами должны закрывать доступ к ним при угрозе;
  • жители частного сектора должны быть готовы к эвакуации по первому требованию спасателей;
  • если существует риск подтопления - покидайте дом заранее и оставайтесь в безопасных районах, либо обращайтесь в районные администрации;
  • избегайте низин, оврагов и открытых пространств во время сильного дождя.

Наводнение в Одессе

Напомним, 30 сентября Одессу накрыл мощный ливень: улицы превратились в реки, движение в городе остановилось, а дождь не прекращался часами.

В результате подтопления пострадала городская инфраструктура, оказались затоплены дома местных жителей, школы перевели на дистанционное обучение. Жертвами стихии стали 10 человек, еще многие получили травмы.

На этом фоне вице-премьер по вопросам восстановления Украины Алексей Кулеба приехал в Одессу, чтобы подготовить высшему руководству доклад о причинах и обстоятельствах трагедии.

Он отметил, что в результате могут быть приняты кадровые решения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса Погода Геннадий Труханов
Новости
Россия ночью била по объектам газотранспортной инфраструктуры, - Минэнерго
Россия ночью била по объектам газотранспортной инфраструктуры, - Минэнерго
Аналитика
Роксолана Пидласа: Мы должны убедить партнеров дать денег на зарплаты военным
Юрий Дощатов, Ростислав Шаправский Роксолана Пидласа: Мы должны убедить партнеров дать денег на зарплаты военным