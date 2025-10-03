Одесса ждет новых ливней: опубликована карта районов с рисками потопов

В Одессе комиссия ТЭБ и ЧС определила районы и улицы, которые находятся под угрозой затопления в случае сильных ливней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Одессы Геннадия Труханова в Telegram .

Городской глава также напомнил одесситам правила безопасности на случай непогоды:

"Эксперты предупреждают: из-за изменения климата такие природные явления будут участиться. Поэтому нам нужно быть максимально бдительными", - отметил Труханов.

По словам Труханова самый большой риск затопления на следующих улицах:

Наводнение в Одессе

Напомним, 30 сентября Одессу накрыл мощный ливень: улицы превратились в реки, движение в городе остановилось, а дождь не прекращался часами.

В результате подтопления пострадала городская инфраструктура, оказались затоплены дома местных жителей, школы перевели на дистанционное обучение. Жертвами стихии стали 10 человек, еще многие получили травмы.

На этом фоне вице-премьер по вопросам восстановления Украины Алексей Кулеба приехал в Одессу, чтобы подготовить высшему руководству доклад о причинах и обстоятельствах трагедии.

Он отметил, что в результате могут быть приняты кадровые решения.