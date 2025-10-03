Одесса ждет новых ливней: опубликована карта районов с рисками потопов
В Одессе комиссия ТЭБ и ЧС определила районы и улицы, которые находятся под угрозой затопления в случае сильных ливней.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Одессы Геннадия Труханова в Telegram.
Какие улицы и районы под угрозой
По словам Труханова самый большой риск затопления на следующих улицах:
- ул. Вапняная;
- ул. Приморская;
- ул. Атамана Головатого и ул. Черноморского казачества;
- Великофонтанская балка (от ул. Долгой до ул. Рыбальская балка, ул. Золотой берег);
- Балка Водяная (ул. Балковская);
- Аркадийская балка (Центральная аллея, ул. Генуэзская);
- ж/м Преображенский;
- ул. Умова до ул. Промышленной;
- микрорайон "Троицкое" в границах ул. Житомирская, ул. Путевная, ул. Новикова и ул. Малишевского;
- восточная и южная части Южно-Западного жилого массива (от 1-й ст. Люстдорфской дороги до площади Толбухина);
- ж/м Таирова: ул. Королева перекресток ул. Костанди;
- ул. Евгена Чикаленко;
- западная часть Пересыпского района (частный сектор вдоль железной дороги);
- мкр. "Лузановка";
- мкр. "Кривая Балка";
- ул. Викандера и Ларсена (бывш. ул. 8-го Марта);
- Черноморская балка (с. Черноморка);
- ул. Дача Ковалевского (спуск к пляжу Монастырский);
- Среднефонтанская балка (10-я ст. Большого Фонтана);
- Балка Карантинная (Карантинный и Польский спуски);
- Французский бульвар - от ул. Академической до Трассы здоровья;
- Крижанивская балка;
- ул. семьи Глодан;
- проспект Небесной Сотни;
- ул. Князя Ярослава Мудрого;
- ул. Химическая угол Промышленной;
- ул. Инглези;
- ул. Варненская;
- ул. Церковная угол Атамана Чепиги;
- ул. Приморская угол Газового переулка;
- 5-я станция Фонтана.
Фото: карта районов с рисками затопления (t.me/truonline)
"Эксперты предупреждают: из-за изменения климата такие природные явления будут участиться. Поэтому нам нужно быть максимально бдительными", - отметил Труханов.
Правила безопасности
Городской глава также напомнил одесситам правила безопасности на случай непогоды:
- во время сильного дождя не оставайтесь в подвалах и полуподвалах;
- ОСМД с подземными паркингами должны закрывать доступ к ним при угрозе;
- жители частного сектора должны быть готовы к эвакуации по первому требованию спасателей;
- если существует риск подтопления - покидайте дом заранее и оставайтесь в безопасных районах, либо обращайтесь в районные администрации;
- избегайте низин, оврагов и открытых пространств во время сильного дождя.
Наводнение в Одессе
Напомним, 30 сентября Одессу накрыл мощный ливень: улицы превратились в реки, движение в городе остановилось, а дождь не прекращался часами.
В результате подтопления пострадала городская инфраструктура, оказались затоплены дома местных жителей, школы перевели на дистанционное обучение. Жертвами стихии стали 10 человек, еще многие получили травмы.
На этом фоне вице-премьер по вопросам восстановления Украины Алексей Кулеба приехал в Одессу, чтобы подготовить высшему руководству доклад о причинах и обстоятельствах трагедии.
Он отметил, что в результате могут быть приняты кадровые решения.