В Одессе есть риск заражения воды и продуктов после потопа: как избежать опасности

В результате затопления или наводнения в дома людей, сельскохозяйственные угодья и источники водоснабжения могут попадать возбудители инфекционных болезней, а также опасные для здоровья и жизни химические вещества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Одесского областного центра контроля и профилактики болезней в Facebook.

Откуда может прийти опасность после потопа

Согласно информации областного центра контроля и профилактики болезней, вследствие затопления или наводнения в помещения, сельскохозяйственные угодья и источники водоснабжения (в частности колодцы) могут попадать:

возбудители инфекционных болезней - со скотомогильников, кладбищ, уборных, хлевов, полей, свалок;

опасные для здоровья и жизни химические вещества.

Учитывая это, с украинцами поделились инфографикой от Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Украины. Она рассказывает, как избежать возникновения инфекционных заболеваний.

Публикация областного ЦКПБ (скриншот: facebook.com/oolcmoz)

Какую воду можно пить после затопления

Чтобы избежать опасности после потопа, эксперты ЦОЗ советуют не пользоваться колодцами.

Пить стоит только бутилированную или привозную воду из пунктов раздачи.

Если же доступа к привозной воде нет, нужно:

вскипятить воду в течение 5-10 минут;

дать ей отстояться;

осторожно перелить в чистую посуду (не взбалтывая осадок);

хранить воду в плотно закрытой посуде.

Какая вода - безопасная после затопления (инфографика: facebook.com/oolcmoz)

Какие продукты можно употреблять

Продукты также могут пострадать в результате подтопления, поэтому специалисты советуют выбросить все намокшие продукты в незащищенной от воды упаковке.

То же самое нужно сделать и с домашней консервацией - если крышки надулись или имеют ржавчину.

Оставить можно при этом те продукты, которые имеют герметичную упаковку - бутылки, банки, тетрапаки.

Их перед употреблением советуют:

очистить от грязи;

промыть безопасной водой с моющим средством;

ошпарить (желательно).

Какая еда - безопасная после затопления (инфографика: facebook.com/oolcmoz)

Основные правила гигиены после потопа

Защититься от некоторых опасностей после потопа помогут также элементарные правила гигиены:

всегда мыть руки с мылом перед едой;

если воды мало - пользоваться антисептиком или антисептическими салфетками;

посуду после наводнения - вымыть горячей водой с моющим средством и ошпарить;

намокшую во время затопления одежду - просушить и при первой возможности постирать в горячей воде со стиральным средством.

Правила гигиены после затопления (инфографика: facebook.com/oolcmoz)

Как очистить жилье и где искать помощь

Украинцам, пострадавшим от потопа, советуют также тщательно просушить помещения и вещи, которые после затопления можно спасти.

Их нужно также вымыть дезинфицирующими средствами.

В завершение в ЦОЗ напомнили, что помощь после потопа можно получить в специально организованных пунктах выдачи воды и пищи.

Чтобы узнать, как получить помощь, гражданам советуют обращаться к местным властям или волонтерам.

Помощь после затопления (инфографика: facebook.com/oolcmoz)