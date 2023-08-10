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Обстрел Запорожья и взрыв на заводе под Москвой: новости за 9 августа

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Украина, Четверг 10 августа 2023 08:15
Обстрел Запорожья и взрыв на заводе под Москвой: новости за 9 августа Коллаж РБК-Украина
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты ударили ракетой по Запорожью, в результате чего двое мирных жителей погибли. Тем временем на заводе под Москвой прогремел мощный взрыв.

Более детально о том, что произошло в среду, 9 августа, - в материале РБК-Украина.

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По предварительным данным, для обстрела оккупанты использовали баллистическую ракету "Искандер".

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