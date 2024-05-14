Обстрел Харькова: в ОВА рассказали о разрушениях и пострадавших

Утром российские военные обстреляли Харьков двумя управляемыми авиабомбами. В результате атаки разрушены гаражи и пострадали люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олега Синегубова.

Он сообщил, что агрессор атаковал Киевский район в 6:30 утра.

В результате обстрела управляемыми авиабомбами (КАБ) УМПБ Д-30, пострадали два человека: мужчина 52 года и женщина 66 лет. У женщины зафиксирована острая реакция на стресс, ей оказана помощь на месте.

Кроме того, бомбы разрушили три гаража и еще три повредили. Еще одно попадание зафиксировано на открытой территории.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что по Харькову ударили двумя управляемыми авиабомбами.

"Одним ударом разрушены три гаража, еще несколько повреждены. Второй пришелся по открытой местности. Оба прилетели в густонаселенный район", - отметил городской глава.

(Обновлено 08:45). В Харькове количество пострадавших выросло до 4

По словам Синегубова, в результате обстрела пострадали 4 человека: мужчина 52 года и три женщины 66, 56 и 38 лет.