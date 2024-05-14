В Харькове раздался взрыв во время воздушной тревоги. Враг попал в Киевский район города

В Харькове сегодня ранним утром, 14 мая, был слышен взрыв. В это время в области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковского городского голову Игоря Терехова .

Мэр отметил, что пока нет точных сведений о точном месте, где произошел взрыв.

"В городе был слышен взрыв. Сейчас выясняем - удар был по Харькову или по его окрестностям", - написал он в своем Telegram.

Также городской голова призвал местных жителей быть осторожными. Поскольку воздушная тревога в регионе продолжается.

Заметим, около полшестого утра в командовании Воздушных сил предупреждали о вражеской управляемой авиационной бомбе, летевшей в направлении Харькова.

Обновлено в 06:36

Позже стало известно, что в Харькове был "прилет" в Киевском районе города, где много многоэтажек.

Как рассказал мэр города Терехов, о пострадавших данных пока нет.

"Обследование места удара продолжается. Чем именно утром избивали по Харькову специалисты выясняют", - добавил он.

Удары РФ по Харькову

Отметим, что город Харьков довольно часто подвергается российским воздушным ударам. Враг атакует областной центр с помощью дронов-камикадзе и ракет разного типа.

Так, ранее сообщалось, что минувшей ночью, 13 мая, в Харькове раздалось несколько взрывов.

Перед тем, поздно вечером 12 мая в Харькове был слышен взрыв. Как сообщили тогда в мэрии и ОВА, российские оккупанты при ударах попали по ближайшему пригороду - там зафиксированы два "прилета".