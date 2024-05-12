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Россияне ударили по Харькову, попали по пригороду

Харьков, Воскресенье 12 мая 2024 23:12
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Россияне ударили по Харькову, попали по пригороду Фото: Харьков попал во вражеский обстрел (t.me.dsns_telegram_3)
Автор: Владимир Костырин

В Харькове был слышен взрыв сегодня поздно вечером, 12 мая, из-за вражеских обстрелов. Российские оккупанты при ударах попали по пригороду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковского городского голову Игоря Терехова и начальника Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

Взрыв в районе Харькова раздался около 22:40. Как отметили в мэрии, зафиксированы два "прилета".

"В Харькове был слышен взрыв. Будьте осторожны. Оба прилета в ближайшем пригороде", - рассказал городской голова.

В администрации уточнили, что попадание было зафиксировано "за пределами города Харьков".

В ОВА также добавили, что по состоянию на данный момент данных о возможных пострадавших нет

"На данный момент - без пострадавших. Информация о разрушении устанавливается", - написал Синегубов в своем Telegram.

Отметим, перед этим, около 21:40, в командовании Воздушных сил ВСУ информировали о фиксации активности вражеской тактической авиации на северо-восточном и южном направлениях.

Российские обстрелы Харькова и области

Напомним, город Харьков, а также сама область - регулярно под обстрелами со стороны российских военных. Так, этой весной оккупанты сосредоточились в своих ударах на уничтожении энергетических объектов и инфраструктуры областного центра и региона. В последние дни обстрелы усилились на фоне наступления росармии в районе приграничья Харьковской области.

Ранее сообщалось, что вчера Харьков дважды попадал под вражеские обстрелы. Был, в частности, "прилет" в пригороде.

Детальнее о враждебном наступлении в регионе и что задумала РФ и зачем затеяла бои в Харьковской области - читайте в материале РБК-Украина.

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