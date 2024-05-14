Обстріл Харкова: в ОВА розповіли про руйнування і постраждалих

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олега Синєгубова.

Він повідомив, що агресор атакував Київський район о 6:30 ранку.

Внаслідок обстрілу керованими авіабомбами (КАБ) УМПБ Д-30, постраждали дві людини: чоловік 52 роки та жінка 66 років. У жінки зафіксована гостра реакція на стрес, їй надано допомогу на місці.

Крім того, бомби зруйнували три гаражі і ще три пошкодили. Ще одне влучання зафіксоване на відкритій території.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що по Харкову вдарили двома КАБами.

"Одним ударом зруйновано три гаражі, ще кілька пошкоджені. Другий прийшовся по відкритій місцині. Обидва прилетіли у густонаселений район", - зазначив міський голова.