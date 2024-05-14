Обстріл Харкова: в ОВА розповіли про руйнування і постраждалих
Вранці російські військові обстріляли Харків двома керованими авіабомбами. Внаслідок атаки зруйновані гаражі та постраждали люди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олега Синєгубова.
Він повідомив, що агресор атакував Київський район о 6:30 ранку.
Внаслідок обстрілу керованими авіабомбами (КАБ) УМПБ Д-30, постраждали дві людини: чоловік 52 роки та жінка 66 років. У жінки зафіксована гостра реакція на стрес, їй надано допомогу на місці.
Крім того, бомби зруйнували три гаражі і ще три пошкодили. Ще одне влучання зафіксоване на відкритій території.
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що по Харкову вдарили двома КАБами.
"Одним ударом зруйновано три гаражі, ще кілька пошкоджені. Другий прийшовся по відкритій місцині. Обидва прилетіли у густонаселений район", - зазначив міський голова.
Обстріли Харкова
Росіяни майже щодня і щоночі атакують Харків ударними дронами, балістичними ракетами і керованими авіабомбами.
Вранці 14 травня у Харкові прогриміли вибухи. Згодом стало відомо, що ворог атакував Київський район міста, де розташовані багато житлових будинків.
В ніч на 13 травня, у Харкові також пролунала низка вибухів.
Перед тим, 12 травня, російські окупанти атакували передмістя Харкова. Там були зафіксовані два "прильоти".
Тим часом росіяни прорвали кордон і продовжують наступати на північному заході Харківської області. Агресор намагається створити буферну зону на території регіону.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.