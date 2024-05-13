ua en ru
Пн, 13 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Харькове были слышны взрывы во время воздушной тревоги

Харьков, Понедельник 13 мая 2024 03:50
UA EN RU
В Харькове были слышны взрывы во время воздушной тревоги Фото: в Харькове раздались взрывы (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Харькове прогремели несколько взрывов в ночь на 13 мая. В это время в области была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Харків".

В районе города около 03:38 прозвучала серия взрывов.

"В Харькове была слышна серия взрывов", - говорится в публикации.

Перед этим в командовании Воздушных сил ВСУ предупреждали о фиксации активности вражеской тактической авиации на северо-восточном и южном направлениях.

В Харькове были слышны взрывы во время воздушной тревоги

Добавим, начальник харьковского гарнизона, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник (генерал Марсель) ранее этой ночью в Telegram призвал жителей Харькова находиться в укрытиях из-за угрозы вражеских ракетных ударов.

Ночные удары РФ по Харькову

Ранее сообщалось, что поздно вечером 12 мая в Харькове был слышен взрыв. Как сообщили в мэрии и в областной военной администрации, российские оккупанты при ударах попали по ближайшему пригороду - там зафиксированы два "прилета".

Местные власти уточнили, что попадание зафиксировали за пределами города Харьков. Данных о возможных пострадавших не поступало.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков Война в Украине Воздушная тревога Взрывы
NEWS
Постановка или наступление? Что задумала РФ и зачем затеяла бои в Харьковской области
Постановка или наступление? Что задумала РФ и зачем затеяла бои в Харьковской области
DAILY
"Даже пролет ракеты влияет на урожай". Как война разрушает украинские почвы
Ольга Маджумдаржурналист РБК-Украина "Даже пролет ракеты влияет на урожай". Как война разрушает украинские почвы