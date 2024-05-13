В Харькове были слышны взрывы во время воздушной тревоги

В Харькове прогремели несколько взрывов в ночь на 13 мая. В это время в области была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне Харків ".

В районе города около 03:38 прозвучала серия взрывов.

"В Харькове была слышна серия взрывов", - говорится в публикации.

Перед этим в командовании Воздушных сил ВСУ предупреждали о фиксации активности вражеской тактической авиации на северо-восточном и южном направлениях.

Добавим, начальник харьковского гарнизона, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник (генерал Марсель) ранее этой ночью в Telegram призвал жителей Харькова находиться в укрытиях из-за угрозы вражеских ракетных ударов.

Ночные удары РФ по Харькову

Ранее сообщалось, что поздно вечером 12 мая в Харькове был слышен взрыв. Как сообщили в мэрии и в областной военной администрации, российские оккупанты при ударах попали по ближайшему пригороду - там зафиксированы два "прилета".

Местные власти уточнили, что попадание зафиксировали за пределами города Харьков. Данных о возможных пострадавших не поступало.