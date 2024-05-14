Россияне пытаются создать буферную зону в Харьковской области, - ISW

Во время наступления в Харьковской области, россияне скорее планируют создать "буферную зону", чем рассчитывают на более глубокое проникновение вглубь страны.

Аналитики пока не фиксировали подтверждений того, что российские войска переправились на южный берег реки Волчья в Волчанске либо его ближайших окрестностях. 12 мая россияне ударили по мостам через реку непосредственно к западу и востоку от города, а 13 мая начали обстреливать мосты через реку и логистические маршруты в самом Волчанске. Из-за этого в распоряжении Сил обороны остались только два пригодных для использования моста через реку Волчья в черте города.

В ISW не смогли четко установить, почему армия РФ нацелилась именно на мосты, ведь они нужны агрессору для перехода и обеспечения стабильной логистики через реку и дальнейших наступательных операций вглубь севера Харьковской области. В Институте предполагают, что это свидетельствует о намерениях российских войск немедленно добиться победы в неукрепленном районе на севере Украины.

Кроме того, в ночь на 12 мая и в течение дня 13 мая, российские войска также перебрасывали бронетехнику в этот район, в частности атаковали Волчанск неустановленным количеством танков.

"Развертывание бронетехники в этом районе свидетельствует о том, что российские войска стремятся быстро одержать победу, но, похоже, пока они не создают условий для того, чтобы эта победа была достигнута на южном берегу реки Волчья в глубине северной части Харьковской области. Эти факторы указывают на то, что россияне, вероятно, пытаются создать обещанную "буферную зону" в приграничной зоне вместо того, чтобы продвигаться вглубь Харьковской области либо в направлении Харькова", - говорится в отчете ISW.

Буферная зона

Ранее российский диктатор Владимир Путин и другие официальные лица Кремля неоднократно предлагали создать "демилитаризованную буферную зону" на территории оккупированной Украины для защиты территории РФ от украинских ударов. 13 мая посол России в США Анатолий Антонов напрямую связал создание такой буферной зоны активизацию российских наступательных операций к югу от Белгородской области.

Украинские и западные официальные лица также недавно заявили, что российские войска намерены создать 10-километровую буферную зону в Харьковской области. Институт изучения войны сообщал, что такая зона одновременно приблизит российские войска к городу Харькову в радиусе досягаемости ствольной артиллерии и выведет главные российские логистические центры из-под досягаемости этого типа артиллерии.

Один из украинских боевых командиров выразил обеспокоенность тем, что укрепления ВСУ на севере Харьковской области не расположены вдоль непосредственной международной границы, что позволяет российским войскам быстро и относительно неглубоко продвигаться вперед. В то же время, высшее командование недавно заявили о создании Силами обороны многослойной глубоко эшелонированной обороны в глубине области, что совпадает с докладами других боевых командиров.

"Нынешние темпы продвижения россиян, не являются гарантией продолжения дальнейшего наступления армии РФ. Хотя агрессор и сохраняет существенные резервы для использования начальных успехов на этом направлении", - говорится в отчете ISW.