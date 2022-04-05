Обстріл Миколаєва та висилка російських дипломатів з Німеччини: новини за 4 квітня

Російські окупанти обстріляли Миколаїв, Польща та країни Балтії готують повну ізоляцію від Росії, Німеччина висилає із країни 40 російських дипломатів. Докладніше про те, що сталося в понеділок, 4 квітня – у матеріалі РБК-Україна.
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Кордони закриють повністю: Польща і країни Балтії готують повну ізоляцію від Росії
Польща і країни Балтії в найближчі дні почнуть повну ізоляцію від Росії та Білорусі. Зокрема, закриють свої кордони. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram заступника міністра інфраструктури Мустафи Найєма.
"Польща, Латвія, Литва та Естонія в найближчі 48-72 години почнуть процес повної ізоляції від Росії", - зазначив він і опублікував відповідь міністрів транспорту вищевказаних країн.
ЄС готовий брати участь у розслідуванні "різанини в Бучі". Допоможуть Європол і Євроюст
Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила про готовність направити групу слідчих для збору доказів і розслідування російських військових злочинів, відомих як "різанина в Бучі". У співпраці з українською прокуратурою готові працювати також Європол і Євроюст.
За словами фон дер Ляєн, винні в цих злочинах не мають залишитися безкарними.
Росія готується захопити Харків та оточити сили ООС, - Міноборони
Російські окупанти готуються до захоплення міста Харків. Також ворог має намір оточити українські сили Операції Об'єднаних сил. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Міністерства оборони Олександра Мотузяника під час брифінгу.
"Основні зусилля противник зосередив на підготовці до відновлення наступальних дій, аби оточити угруповання Об’єднаних сил та оволодіти містом Харків", - заявив Мотузяник.
Німеччина висилає з країни 40 російських дипломатів. Через "різанину в Бучі"
Німеччина відреагувала на звірства, які чинили російські загарбники у Бучі. Прийняла рішення вислати 40 дипломатів Росії. Про це пише РБК-Україна з посиланням на Spiegel.
За словами голови Міністерства закордонних справ Анналени Бербок, російські дипломати щодня працювали в Німеччині проти свободи й згуртованості суспільства.