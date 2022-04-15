Обстріл у Харкові: кількість жертв зросла до 10 людей

Російські окупанти відкрили вогонь по Харкову. Наразі відомо про 10 загиблих та 35 поранених внаслідок обстрілу окупантами Індустріального району.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Внаслідок обстрілу загинуло 10 мирних мешканців, серед них - 7-місячна дитина. Також ще 35 людей поранено.

Повідомляється, що 15 квітня 2022 року близько 16:30 російські окупанти обстріляли реактивними системами залпового вогню "Ураган" Індустріальний район міста Харкова.

Раніше ми повідомляли, що внаслідок сьогоднішнього обстріла Харкова, відомо про 8 загиблих людей.

Нагадаємо, війна РФ проти України триває 51-й день. Всі подробиці читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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