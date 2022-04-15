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Обстріл у Харкові: кількість жертв зросла до 10 людей

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Харків, П'ятниця 15 квітня 2022 23:09
Обстріл у Харкові: кількість жертв зросла до 10 людей Окупанти обстріляли Харків (t_me_itsdonetsk)
Автор: Тетяна Самарук

Російські окупанти відкрили вогонь по Харкову. Наразі відомо про 10 загиблих та 35 поранених внаслідок обстрілу окупантами Індустріального району.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Повідомляється, що 15 квітня 2022 року близько 16:30 російські окупанти обстріляли реактивними системами залпового вогню "Ураган" Індустріальний район міста Харкова.

Внаслідок обстрілу загинуло 10 мирних мешканців, серед них - 7-місячна дитина. Також ще 35 людей поранено.

Пошкоджено та зруйновано низку житлових будинків.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Обстріл у Харкові: кількість жертв зросла до 10 людейОбстріл у Харкові: кількість жертв зросла до 10 людейОбстріл у Харкові: кількість жертв зросла до 10 людейОбстріл у Харкові: кількість жертв зросла до 10 людейОкупанти обстріляли Харків (t.me/prokuratura_kharkiv)

Раніше ми повідомляли, що внаслідок сьогоднішнього обстріла Харкова, відомо про 8 загиблих людей.

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