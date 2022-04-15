Новий рівень "зачистки". Окупанти в Маріуполі почали ексгумацію загиблих

Російські окупанти в Маріуполі почали ексгумацію загиблих мирних жителів. Поки невідомо, з якою метою це робиться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Маріупольської міської ради.

"Як повідомили маріупольці, що знаходяться в місті, російські війська почали процес ексгумації тіл, які до цього були поховані у дворах житлових будинків. Більш того, окупанти забороняють поховання вбитих ними ж людей", - йдеться в повідомленні.

Поки невідомо, навіщо проводиться ексгумація і куди будуть спрямовані тіла невідомо. Але з урахуванням раніше зафіксованих мобільних крематоріїв передбачається, що російські війська намагаються замести сліди військових злочинів.