Новий рівень "зачистки". Окупанти в Маріуполі почали ексгумацію загиблих
Російські окупанти в Маріуполі почали ексгумацію загиблих мирних жителів. Поки невідомо, з якою метою це робиться.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Маріупольської міської ради.
"Як повідомили маріупольці, що знаходяться в місті, російські війська почали процес ексгумації тіл, які до цього були поховані у дворах житлових будинків. Більш того, окупанти забороняють поховання вбитих ними ж людей", - йдеться в повідомленні.
Поки невідомо, навіщо проводиться ексгумація і куди будуть спрямовані тіла невідомо. Але з урахуванням раніше зафіксованих мобільних крематоріїв передбачається, що російські війська намагаються замести сліди військових злочинів.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що в Маріуполі можуть бути десятки тисяч загиблих мирних жителів.
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