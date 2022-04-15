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Окупанти обстріляли евакуаційні автобуси у Боровій. Загинули 7 осіб

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Борова, П'ятниця 15 квітня 2022 12:52
Окупанти обстріляли евакуаційні автобуси у Боровій. Загинули 7 осіб Фото: російські військові стріляють по мирних мешканцях Харківської області (GettyImages)
Автор: Олександр Мороз

Російські окупанти обстріляли цивільні автобуси біля борової Харківської області. В результаті загинули 7 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прокуратури Харківської області.

За даними слідства, 14 квітня 2022 року російські військовослужбовці обстріляли евакуаційні автобуси з мирними жителями у селищі Борова Ізюмського району.

"За попередніми даними, загинули 7 людей. Ще 27 людей отримали поранення", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські війська обстріляли житлові будинки і магазин у Василівці (Запорізька область). При обстрілі загинула одна людина і ще п'ятеро отримали поранення.

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