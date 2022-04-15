Російське вторгнення дало шанс на повне примирення України і Польщі, - віце-прем'єр
Війна Росії проти України дала шанс на повне примирення між Києвом і Варшавою в історичних питаннях. Принаймні, так вважає польський віце-прем'єр міністр культури і національної спадщини Пйотр Глинський.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.
"Так, в нашій спільній історії є складні моменти, теми, які потрібно закривати - і ми обов'язково повернемося до них у наших відносинах з вільною і незалежною Україною - після війни", - заявили Глинський.
Зазначимо, йдеться про етнічні сутички між українцями та поляками за часів Другої світової війни. За словами Глинського, у Польщі з Росією ще складніша історія, оскільки Москва і нацистська Німеччина розділили країну в 1939 році.
Він також відповів на запитання, чи змінилися відносини між Польщею та Україною у зв'язку з російським вторгненням.
"Так, треба чітко сказати: трагедія війни на Україні дала полякам і українцям шанс на повне примирення. Ми багато років працюємо над тим, щоб відносини між нашими державами і народами ставали все краще і краще, все більше історичних суперечок і розбіжностей знаходять своє рішення. Справи історії мають поступитися місцем сьогоденню і майбутньому - нашому спільному, тому що Україна сьогодні захищає всю Європу, захищає цивілізований світ", - додав Глинський.
Нагадаємо, раніше польський генерал Вальдемар Скшипчак заявив, що Польща може претендувати на Калінінград, який окупований Росією.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.