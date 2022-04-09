Обстріл вокзалу в Краматорську та підготовка ворога до битви за Донбас: новини за 8 квітня

Росія обстріляла вокзал у Краматорську, в Луганській ОВА заявили про закінчення підготовки ворога до битви за Донбас, Єврокомісія планує підготувати висновок щодо членства України в ЄС влітку. Докладніше про те, що сталося в п'ятницю, 8 квітня – у матеріалі РБК-Україна.

Росія обстріляла вокзал у Краматорську: десятки жертв

Залізничний вокзал в місті Краматорськ (Донецька область) обстріляли касетним Іскандером. Наразі відомо про десятки загиблих та сотню поранених. На момент ракетного удару на вокзалі перебувало близько 4 тисяч осіб.

Згідно з останніми даними, кількість жертв обстрілу вокзалу в Краматорську зросла до півсотні. На місці трагедії відразу загинули 38 осіб, ще 12 померли у лікарнях. Ще 98 людей отримали поранення. Серед загиблих п'ятеро дітей.

Окупанти обстріляли з "Градів" човен на Каховському водосховищі: є загиблі та поранені

Російські окупанти 7 квітня обстріляли з "Градів" евакуаційний човен на Каховському водосховищі. У ньому були 14 осіб, серед них 3 дітей.

Жінка і 2 чоловіків загинули відразу, дитина 13 років померла трохи пізніше. Ще 2 осіб зникли безвісти. Решта людей знаходиться у лікарні, серед них діти 4 і 16 років.

В Луганській ОВА заявили про закінчення підготовки ворога до битви за Донбас

Російські окупанти закінчують підготовку до масштабної битви за Донецьку та Луганську області. В регіоні вже активізуються бої. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая під час телемарафону.

"Ми відчуваємо закінчення підготовки для того масованого прориву, до тієї великої битви, яка буде тут у нас в Луганські та Донецькій областях", - заявив Гайдай.

В Бучі почали ексгумацію жертв російських окупантів. Встановлюють причини смерті кожного

В Бучі почалась ексгумація тіл жертв російських загарбників. Біля церкви комунальники поховали орієнтовно 67 тіл. Про це повідомляє генеральний прокурор України Ірина Венедіктова.

"Кожне (тіло -ред.) оглядають судмедексперти, криміналісти, слідчі та прокурори. З тих, кого дістали, в більшості вогнепальні та осколкові поранення від вибухів, від деяких лишились лише фрагменти. Частина загиблих були з документами, решту ж доведеться впізнавати родичам по одягу чи інших ознаках та ідентифікувати по ДНК", - пише Венедіктова.

Мер Бучі повідомив, що загинули 320 осіб, більше половини ідентифікували

Єврокомісія планує підготувати висновок щодо членства України в ЄС влітку

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що висновок про членство України в ЄС хочуть підготувати влітку 2022 року. Потім українську заявку на вступ представлять Єврораді.

Також Урсула фон дер Ляйєн передала владі України анкету про членство в ЄС.

У Києві хочуть перейменувати 5 станцій метрополітену: більше ніякої "Дружби народів"

В Київському метрополітені хочуть перейменувати п'ять станцій, які асоціативно пов'язують українців з Російською Федерацією.

Мова йде про такі станції:

Дружби народів,

Площа Льва Толстого,

Берестейська,

Мінська,

Героїв Дніпра.

Частину України накриє сильними дощами і холодом: де найбільше зіпсується погода

Погода в Україні скоро на вихідних буде місцями з сильними дощами, а подекуди з мокрим снігом.

Що буде з синоптичною ситуацією в країні найближчими днями - читайте в матеріалі Styler .