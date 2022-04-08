Єврокомісія планує підготувати висновок щодо членства України в ЄС влітку
Фото: голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Getty Images)
Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що висновок про членство України в ЄС хочуть підготувати влітку 2022 року. Потім українську заявку на вступ представлять Єврораді.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Зазвичай минають роки, перш ніж Рада ЄС прийме заявку на членство, але Україна зробила це за тиждень або два, і я закликаю рухатися вперед якнайшвидше… Наша мета - представити заявку України Раді цього літа", - заявила фон дер Ляєн.
Нагадаємо, сьогодні президент Єврокомісії, голова європейської дипломатії та прем'єр-міністр Словаччини прибули в Київ.
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